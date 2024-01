La española 'Robot Dreams', nominada al Oscar a la mejor película de animación

La española Robot Dreams, dirigida por Pablo Berger, competirá por el premio a la mejor película de animación en la próxima entrega de los Oscar, una ceremonia en la que la creacion del cineasta vasco peleará con otros fenómenos del año como lo último de Miyazaki El chico y la garza; la nueva creación de Pixar Elemental y la última aventura de Spider-Man.

Robot Dreams, el relato de la amistad entre un perro y un robot en la Nueva York de los 80, es la enésima reinvención de un director que ha brindado al público proyectos tan dispares como Blancanieves, con la que triunfó en los Goya, o Abracadabra. "No lo hago de una manera consciente. Es verdad que cada película es un reto para mí", confesaba a este periódico en el pasado Festival de Sevilla. "Me gusta la idea del cine como un arte circense y me siento como una especie de trapecista que se enfrenta cada vez a eso de más difícil todavía. Pero no está planeado. Me muevo por impulsos, y me tengo que enamorar de las historias. Todas mis películas son actos de amor", admitía este bilbaíno de 1963.

Berger firma la emocionante y dolorosa crónica de una amistad. "Yo quería hacer un proyecto de imagen real con este tema, las relaciones, su importancia, pero también su fragilidad, cómo superamos la pérdida a través de la memoria. En la promoción estoy diciendo mucho que Robot Dreams es una carta de amor a Nueva York, pero sobre todo es una carta de amor a los seres que he querido y que por una razón o por otra no están conmigo ahora. Pero la memoria sirve como un bálsamo: esas personas me acompañan aunque no estén ya", declaraba en esa entrevista.

El cineasta no encontraba mucha diferencia al cambiar de género. "Aquí en vez de trabajar con intérpretes trabajas con animadores, pero mi forma de comunicarme con ellos ha sido la misma: yo sólo les hablaba de emociones, de verdad, de sentimientos, de lo que sería la puesta en escena, o de cómo moverse en el espacio, así que no he sentido un gran cambio", dijo. "Yo soy un contador de historias, y eso es lo que me hace el capitán del barco, el que lleva el mapa del tesoro que son los guiones. Y más que mandar lo que tienes que hacer es escuchar a tus colaboradores y decidir. Si hay una analogía del director con algo, diría que somos el aceite de una maquinaria. y que si la maquinaria se atasca, tienes que propiciar que fluya".

El director de arte de Robot Dreams, por su parte, el sevillano José Luis Ágreda contó que "decir que sí" a Berger "implicaba embarcarse cuatro años en un proyecto, así que tenía que convencerme la historia", pero la adaptación de la novela gráfica de la estadounidense Sara Varon tenía "corazón, así que entré de cabeza".