J. A. Bayona, el amante del cine que hoy aspira al Oscar

En una entrevista reciente con este periódico, Alberto Rodríguez recordaba una anécdota relacionada con Bancos, el corto que dirigió el año 2000 junto a Santi Amodeo: "Ganamos un montón de premios, y fue posiblemente el corto que más sonó ese año. Un día salieron las nominaciones a los Goya, y aunque el corto había funcionado muy bien no nos habían seleccionado. Llegué ese día a la productora y me dijeron que había llamado un tío de Barcelona muy enfadado porque la Academia hubiese ignorado el corto. Ese hombre había dejado el número de teléfono, lo llamamos... y era Bayona. Nos hicimos amigos".

La historia revela el entusiasmo con el que siempre ha vivido el cine Juan Antonio Bayona (Barcelona, 1975), aspirante desde este martes al Oscar por su película La sociedad de la nieve, candidata al premio a la mejor película internacional y que también compite en la categoría de maquillaje y peluquería.

En el apartado de película internacional la cinta de Bayona tendrá que medirse con rivales complicados, algunos de los títulos más destacados del año: la candidata italiana, Yo capitán, de Matteo Garrone, Perfect Days, de Wim Wenders, presentada por Japón; Sala de profesores, de Ilker Çatak, la representante alemana y una sensación en su país, y La zona de interés, la adaptación de Jonathan Glazer de la novela de Martin Amis, la favorita al ser candidata también en mejor guión adaptado y mejor película.

El respaldo de Hollywood es la culminación del camino de un director que nunca olvidó su educación como espectador y sigue amando que le cuenten historias. "Está bien hacer películas grandes, no significa ser arrogante igual que hacer películas pequeñas no significa ser pobre. Y el cine español necesita películas grandes, medianas y pequeñas y que nosotros os sigáis emocionando como nos emocionamos nosotros al hacerlo", declaró el realizador en 2013, cuando ganó el Goya al mejor director por Lo imposible, el segundo de los tres cabezones que tiene hasta el momento, logrados por El orfanato (dirección revelación), Lo imposible y Un monstruo viene a verme.

En el Festival de Sevilla de 2022, donde participó en el ciclo Voces esenciales, Bayona evocó una escena de la infancia, cuando veían en su casa Tarzán en Nueva York (Richard Thorpe, 1942) y él se emocionó con una secuencia en la que el personaje de Johnny Weissmuller era perseguido por la Policía, y para no ser apresado aquel héroe se lanzaba al agua desde el puente de Brooklyn. Entonces, el padre de Bayona advirtió a sus hijos: "Si un hombre salta desde esa altura, se mata", recordó el barcelonés. "Ahí me di cuenta de que me interesaba menos la realidad que el cine", comentó en una charla en la que analizó los "temas que se repiten en mi cine, como la infancia, la pérdida de la inocencia, la búsqueda de cierta emotividad" y confesó que a veces se sentía en tierra de nadie: "En España me consideran un director de cine comercial, y en Hollywood un autor. Yo he hecho películas más personales, y películas de encargo". En el Festival de Sevilla contó también que preparaba la adaptación de A sangre y fuego de Manuel Chaves Nogales de cuyo guión se encarga Agustín Díaz Yanes.