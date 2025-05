El Gobierno acusa a Juanma Moreno de usar el lenguaje del miedo: "Se acerca a los discursos extremistas de ultraderecha"

La visita de un grupo de eurodiputados a la provincia de Cádiz está desatando las recriminaciones entre las administraciones. La Junta atiza al Gobierno central y el Gobierno central contraataca, golpeando a la Junta. Si el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha advertido al Ejecutivo central de que le empezará a "pedir responsabilidades por todas las vías" si no pone los medios para luchar contra el narcotráfico, el representante del Ejecutivo en Andalucía, Pedro Fernández, ha acusado a Moreno de "acercar" sus mensajes a los de la "ultraderecha".

"Moreno Bonilla está instalado en la confrontación y está traspasando todos los límites", ha denunciado este lunes el delegado del Gobierno central, que ha defendido las políticas llevadas a cabo desde el Ministerio de Interior en la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar y, en general, en la provincia de Cádiz, donde se concentra la actividad ilícita en torno al tráfico de drogas.

Coincidiendo con la visita de un grupo de parlamentarios de la Eurocámara a la provincia gaditana, particularmente a Barbate, donde visitarán a las familias de los agentes de la Guardia Civil muertos después del ataque de una narcolancha, el Gobierno ha retirado la zódiac de los guardias civiles asesinados. Este hecho ha desatado las críticas de Moreno, quien ha alertado este lunes que los narcotraficantes "ya están en toda la franja sur de España y de Andalucía", demostrando que cada vez tiene más capacidades, más medios, y que cada vez "compra a más gente", mientras que la Guardia Civil y la Policía Nacional "tienen menos recursos para combatirla".

"Es David contra Goliat y es la humillación del Estado de derecho. A mí me produce vergüenza que un país occidental, un país moderno como el nuestro, no tenga capacidades para luchar contra un narcotráfico creciente, que ahora lo podemos parar, pero que dentro de unos años no lo vamos a parar", ha subrayado Moreno en unas declaraciones recogidas por Efe.

El delegado del Gobierno central, Pedro Fernández, ha afeado el duro tono empleado por el presidente de la Junta. Y no sólo porque "faltan a la verdad" sino porque "siguen la senda que le marcan las encuestas, acercándose cada vez más a los discursos extremistas de la ultraderecha, haciendo uso del miedo y criminalizando a determinados países y ciudadanos por su origen".

Fernández ha aclarado que la misión de información de los eurodiputados está motivada por una "petición de mejora de las condiciones laborales de los policías en todo el ámbito europeo, pero Moreno Bonilla, el Partido Popular y la ultraderecha quieren desviarla hacia el narcotráfico".

"Si quieren hablar de narcotráfico", ha recordado Fernández, "les recuerdo que una de las primeras medidas de este Gobierno ha sido poner en marcha el Plan Especial para el Campo de Gibraltar para combatirlo, porque con el PP, antes de 2018, no había medios ni personal ni formación específica. Con el Plan Especial para el Campo de Gibraltar, las plantillas tienen un refuerzo que les hace estar cerca del 95% y en algunos destinos llegan al 120% de cobertura".

El Gobierno ha informado de que "se han destinado 166 millones de euros para aumentar personal, mejorar los medios técnicos y la formación especializada. Es de un enorme cinismo que quien formó parte de un Gobierno que no hizo nada en materia de seguridad reclame más medios, sabiendo además que es ahora cuando se están poniendo los recursos para solucionar el grave problema que dejó la inacción y abandono de los gobiernos del PP", ha dicho Fernández.