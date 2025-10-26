Las imágenes de la manifestación convocada por Amama
Las imágenes de la manifestación convocada por Amama / Juan Carlos Muñoz

Las imágenes de la manifestación convocada por Amama

La crisis de los cribados lanza una enmienda a todo el sistema de salud de Andalucía

Sanz ofrece diálogo a las afectadas por los cribados

Miles de personas, en su mayoría mujeres, han participado este mediodía en una concentración frente al Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz en Sevilla, para protestar por los fallos en el sistema de cribados del cáncer de mama en Andalucía.

Las imágenes de la manifestación convocada por Amama
1/30 Las imágenes de la manifestación convocada por Amama / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes de la manifestación convocada por Amama
2/30 Las imágenes de la manifestación convocada por Amama / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes de la manifestación convocada por Amama
3/30 Las imágenes de la manifestación convocada por Amama / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes de la manifestación convocada por Amama
4/30 Las imágenes de la manifestación convocada por Amama / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes de la manifestación convocada por Amama
5/30 Las imágenes de la manifestación convocada por Amama / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes de la manifestación convocada por Amama
6/30 Las imágenes de la manifestación convocada por Amama / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes de la manifestación convocada por Amama
7/30 Las imágenes de la manifestación convocada por Amama / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes de la manifestación convocada por Amama
8/30 Las imágenes de la manifestación convocada por Amama / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes de la manifestación convocada por Amama
9/30 Las imágenes de la manifestación convocada por Amama / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes de la manifestación convocada por Amama
10/30 Las imágenes de la manifestación convocada por Amama / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes de la manifestación convocada por Amama
11/30 Las imágenes de la manifestación convocada por Amama / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes de la manifestación convocada por Amama
12/30 Las imágenes de la manifestación convocada por Amama / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes de la manifestación convocada por Amama
13/30 Las imágenes de la manifestación convocada por Amama / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes de la manifestación convocada por Amama
14/30 Las imágenes de la manifestación convocada por Amama / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes de la manifestación convocada por Amama
15/30 Las imágenes de la manifestación convocada por Amama / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes de la manifestación convocada por Amama
16/30 Las imágenes de la manifestación convocada por Amama / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes de la manifestación convocada por Amama
17/30 Las imágenes de la manifestación convocada por Amama / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes de la manifestación convocada por Amama
18/30 Las imágenes de la manifestación convocada por Amama / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes de la manifestación convocada por Amama
19/30 Las imágenes de la manifestación convocada por Amama / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes de la manifestación convocada por Amama
20/30 Las imágenes de la manifestación convocada por Amama / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes de la manifestación convocada por Amama
21/30 Las imágenes de la manifestación convocada por Amama / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes de la manifestación convocada por Amama
22/30 Las imágenes de la manifestación convocada por Amama / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes de la manifestación convocada por Amama
23/30 Las imágenes de la manifestación convocada por Amama / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes de la manifestación convocada por Amama
24/30 Las imágenes de la manifestación convocada por Amama / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes de la manifestación convocada por Amama
25/30 Las imágenes de la manifestación convocada por Amama / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes de la manifestación convocada por Amama
26/30 Las imágenes de la manifestación convocada por Amama / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes de la manifestación convocada por Amama
27/30 Las imágenes de la manifestación convocada por Amama / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes de la manifestación convocada por Amama
28/30 Las imágenes de la manifestación convocada por Amama / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes de la manifestación convocada por Amama
29/30 Las imágenes de la manifestación convocada por Amama / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes de la manifestación convocada por Amama
30/30 Las imágenes de la manifestación convocada por Amama / Juan Carlos Muñoz

También te puede interesar

Lo último

stats