Las imágenes de la manifestación convocada por Amama

Miles de personas, en su mayoría mujeres, han participado este mediodía en una concentración frente al Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz en Sevilla, para protestar por los fallos en el sistema de cribados del cáncer de mama en Andalucía.
1/30Las imágenes de la manifestación convocada por Amama/Juan Carlos Muñoz
2/30Las imágenes de la manifestación convocada por Amama/Juan Carlos Muñoz
3/30Las imágenes de la manifestación convocada por Amama/Juan Carlos Muñoz
4/30Las imágenes de la manifestación convocada por Amama/Juan Carlos Muñoz
5/30Las imágenes de la manifestación convocada por Amama/Juan Carlos Muñoz
6/30Las imágenes de la manifestación convocada por Amama/Juan Carlos Muñoz
7/30Las imágenes de la manifestación convocada por Amama/Juan Carlos Muñoz
8/30Las imágenes de la manifestación convocada por Amama/Juan Carlos Muñoz
9/30Las imágenes de la manifestación convocada por Amama/Juan Carlos Muñoz
10/30Las imágenes de la manifestación convocada por Amama/Juan Carlos Muñoz
11/30Las imágenes de la manifestación convocada por Amama/Juan Carlos Muñoz
12/30Las imágenes de la manifestación convocada por Amama/Juan Carlos Muñoz
13/30Las imágenes de la manifestación convocada por Amama/Juan Carlos Muñoz
14/30Las imágenes de la manifestación convocada por Amama/Juan Carlos Muñoz
15/30Las imágenes de la manifestación convocada por Amama/Juan Carlos Muñoz
16/30Las imágenes de la manifestación convocada por Amama/Juan Carlos Muñoz
17/30Las imágenes de la manifestación convocada por Amama/Juan Carlos Muñoz
18/30Las imágenes de la manifestación convocada por Amama/Juan Carlos Muñoz
19/30Las imágenes de la manifestación convocada por Amama/Juan Carlos Muñoz
20/30Las imágenes de la manifestación convocada por Amama/Juan Carlos Muñoz
21/30Las imágenes de la manifestación convocada por Amama/Juan Carlos Muñoz
22/30Las imágenes de la manifestación convocada por Amama/Juan Carlos Muñoz
23/30Las imágenes de la manifestación convocada por Amama/Juan Carlos Muñoz
24/30Las imágenes de la manifestación convocada por Amama/Juan Carlos Muñoz
25/30Las imágenes de la manifestación convocada por Amama/Juan Carlos Muñoz
26/30Las imágenes de la manifestación convocada por Amama/Juan Carlos Muñoz
27/30Las imágenes de la manifestación convocada por Amama/Juan Carlos Muñoz
28/30Las imágenes de la manifestación convocada por Amama/Juan Carlos Muñoz
29/30Las imágenes de la manifestación convocada por Amama/Juan Carlos Muñoz
30/30Las imágenes de la manifestación convocada por Amama/Juan Carlos Muñoz