Un informe sitúa el aumento de la privatización sanitaria andaluza en un 32% tras un lustro

La privatización sanitaria ha registrado un aumento de más del 32% en Andalucía desde 2019. Un informe realizado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la sanidad Pública (Fadsp) recoge la evolución de la privatización de la salud en el país y el resultado es que la comunidad andaluza ha sido la más alta en los últimos cinco años después de Canarias y Extremadura, que ofrecen un índice de privatización ambas del 32,3%.

Para llevar a cabo el informe, la Fadsp evalúa diversas variables como los porcentajes de población total que estando cubierta por las mutualidades elige la atención sanitaria por seguros privados, el de camas hospitalarias privadas o de consultas con profesionales privados, así como el gasto sanitario per cápita en seguros privados, el de bolsillo o el de la concertación con centros privados.

Para la Fadsp, que ha criticado la "falta de transparencia" de las administraciones autonómicas por no facilitar los datos para analizar la situación a nivel nacional, resulta "llamativo" el impacto en los últimos años de este tipo de políticas en Andalucía, Extremadura, Canarias, la Comunidad Valencia y Aragón.

En la implantación histórica de la sanidad privada siguen destacando Madrid, que ha liderado este escalafón desde que existen datos, seguidas por Cataluña y Baleares. Canarias, con la mayor subida desde hace cinco años, se ha aupado sin embargo a la segunda posición de España. Si el análisis se eleva a la última década, Andalucía, que se sitúa en la "franja intermedia" global según el undécimo informe de la Fadsp, encabeza la variación del índice de privatización realizada por esta federación desde 2014 a 2024, con un aumento del 32,4%. Por detrás están Extremadura (32,3%), Canarias (29,4%), Valencia (29,4%) y Aragón (20,6%).

El informe indica que se ha obtenido un grado de privatización general de 21,3 puntos sobre un máximo de 34, un leve descenso en comparación con hace un año, que era de 21,6 puntos, y en el que Andalucía se sitúa en 23 puntos, por encima de la media.

El informe concreta además que cada andaluz gastó 187 euros en seguros privados en 2024, una cantidad que subió a 376 entre los madrileños, comunidad que está a la cabeza de quienes más emplearon en sanidad privada, seguidos de los ciudadanos de Baleares con 332; Cataluña con 313 y Aragón con 205, mientras que los que menos fueron Murcia (113 euros), Navarra (118) y Cantabria (119).

En cuanto a los denominados gastos de "bolsillo" -aquellos que no cubre la sanidad pública-, los andaluces destinaron 473 euros, una clasificación encabezada por los aragoneses con 659 euros; los gallegos (640), los cántabros (604) y los extremeños (573) son los que más gastaron. Por el contrario, los canarios, murcianos y los baleares, con 366, 386 y 422 euros respectivamente, son los que menos desembolsaron en este aspecto.

En Andalucía el porcentaje de población que estando cubierta por mutuas elige la atención sanitaria por seguros privados se sitúa en el 4,6%, mientras Castilla y León (6,4%) lidera la lista seguida de Aragón (4,8%) y Andalucía (4,6%). En el otro extremo, están País Vasco (1,5%), Castilla-La Mancha (2,1) y Navarra (2,5).

Sobre el porcentaje del gasto sanitario dedicado a concertación con centros privados, Andalucía registra un 4,2%, muy por debajo de Cataluña, que sigue liderando la lista con un 21,7%, seguida de Madrid con un 11,8%, mientras Cantabria (2,9%) y Comunidad Valenciana (3,4%) son las que menos dedican a este asunto.

También se analiza el porcentaje de camas hospitalarias en centros privados, en el que Andalucía se sitúa en un 22,6%, con Navarra en cabeza con un 29,6%, después de Canarias (27,4%) y Baleares (27,3%). Extremadura (4,8%), Cantabria (5,3%) y Castilla La-Mancha con un 6% tienen el menor porcentaje.

El informe también añade el porcentaje de personas que han acudido al médico general privado en el último año, que en Andalucía fue de un 30,9%. Encabezaron la tabla Baleares (47,8%), Navarra (40,9%) y Madrid (40%) y cierran Cantabria (11,3%), La Rioja (16,7%) y Extremadura (21,4%).