IU no ceja en su empeño para articular una propuesta dentro de Por Andalucía

La coalición Por Andalucía, que agrupa a Izquierda Unida (IU) junto a otras formaciones de izquierda como Movimiento Sumar, tiene previsto iniciar, a partir de enero de 2026, un "proceso de extensión" por toda la comunidad autónoma. Esta iniciativa, que arrancará tras las festividades navideñas, se simultaneará con los trabajos de elaboración de su programa electoral, con la vista puesta en los comicios al Parlamento andaluz previstos para el año 2026. Así lo ha detallado el candidato de la coalición a la Presidencia de la Junta y coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, quien ha enfatizado la "voluntad" de Por Andalucía de posibilitar "un gobierno de cambio" en una región donde el Partido Popular de Andalucía (PP-A) ostenta la mayoría absoluta en la actual legislatura, un escenario que la izquierda busca revertir. Uno de los puntos clave es la posible integración de Podemos en la coalición Por Andalucía, que Maíllo considera como "el único proyecto con voluntad unitaria" en el ámbito de la izquierda andaluza. Esta declaración subraya la aspiración de Por Andalucía de ser el aglutinador de las fuerzas progresistas en la comunidad.

Antonio Maíllo ha subrayado la urgencia de la situación, afirmando que "no hay tiempo que perder". Esto implica que, una vez superada la fase inicial de elección de la candidatura a la Junta, "empieza, a partir de enero de 2026, la extensión del proyecto Por Andalucía por todo el territorio andaluz". Este proceso, según Maíllo, servirá "para escuchar a la población andaluza, a la sociedad civil organizada, para movilizar y para convencer ante un proceso electoral que, tarde o temprano, va a darse en 2026, en junio como muy tarde", ha abundado el líder de IU.

El "proceso de extensión por todo el territorio" andaluz, según ha concretado Maíllo, se pondrá en marcha "inmediatamente después de las vacaciones de Navidad, es decir, a partir del 7 de enero de 2026". Se estima que esta fase tendrá una duración aproximada de "unos dos o tres meses". De manera paralela y simultánea, se llevará a cabo la "elaboración de un programa electoral" que, según el candidato, será "participado y participativo con la sociedad civil". Esta doble estrategia busca no solo difundir el mensaje de la coalición, sino también construir una propuesta política sólida y arraigada en las necesidades de la ciudadanía andaluza.

El candidato ha insistido en que desde Por Andalucía se considera que "Andalucía tiene solución". Los problemas que afectan a esta región, en áreas tan cruciales como la sanidad pública, la educación, los servicios sociales o la vivienda, "tienen solución", ha afirmado Maíllo. "Y desde esa perspectiva de esperanza, de confianza, es desde la que vamos a construir", ha añadido, delineando el espíritu con el que la coalición abordará la próxima contienda electoral. Para coordinar estos esfuerzos, ha confirmado que este miércoles 14 de mayo de 2025 se reunirá la Comisión Electoral de IU para "elaborar una propuesta que será explicada y compartida con el resto de las organizaciones" integradas en Por Andalucía, buscando la máxima cohesión interna.

Maíllo ha dejado claro que "será bienvenido todo aquel" que desee "incorporarse" al proyecto, ya sean "partidos políticos, sociedad civil o plataformas". En este sentido, ha revelado que el pasado martes 13 de mayo de 2025 mantuvo una reunión con la plataforma de Frente Amplio de Andalucía, la cual "participará" con Por Andalucía. El coordinador federal de IU ha agradecido esta adhesión, destacando que "ayuda a esa movilización" que la coalición pretende impulsar. La apertura a diferentes actores busca fortalecer la base social y política del proyecto.

El líder de IU ha reiterado que "Andalucía no tiene tiempo que perder", haciendo un llamamiento al "momento histórico que estamos viviendo para conseguir un acuerdo amplio, lo más amplio posible desde un proyecto unitario como el que tenemos" con Por Andalucía. "Y ya lo que tengan que decidir los demás, lo tendrán que decidir los demás", ha apostillado Maíllo, en una clara alusión a la decisión pendiente de Podemos. Ha concluido subrayando la "voluntad" del espacio político que representa de "construir ese espacio unitario" en el ámbito de la izquierda, que se va a "hacer con todo aquel que quiera" unirse, según ha zanjado, dejando la puerta abierta a futuras incorporaciones.