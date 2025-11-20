Maíllo será el candidato de Por Andalucía en las elecciones del próximo año

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, será el candidato de la coalición Por Andalucía para las elecciones autonómicas de 2026 después de haber sido propuesto por los partidos andaluces que apuestan por la reedición de la coalición: IU, Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz.

Según ha podido saber Europa Press y ha sido confirmado por este periódico, Maíllo ha sido propuesto como el candidato de consenso en una mesa de partidos y su designación se anunciará formalmente durante un contacto con los medios que tendrá lugar en Sevilla mañana viernes junto con dirigentes de los partidos que integran la confluencia.

El máximo responsable federal de IU ha aceptado el ofrecimiento de ser cabeza electoral de la confluencia a petición de los candidatos proclamados por cada una de estas tres formaciones: Ernesto Alba (IU), Esperanza Gómez Corona (Sumar) y José Antonio Jiménez (Iniciativa del Pueblo Andaluz).

Con este movimiento sorpresivo, Maíllo vuelve a ser candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía como ya ocurrió en las elecciones de 2015. Esta designación no afectará a sus responsabilidades orgánicas en IU, dado que seguirá como coordinador federal.

Aparte, la candidatura Por Andalucía recurre a uno de los referentes de la izquierda alternativa para esta contienda electoral, en la que se marcan ser la clave para desalojar al PP del Gobierno autonómico y movilizar al electorado progresista.

Esta semana Maíllo reivindicó que Por Andalucía es la candidatura que tiene el "patrimonio" de la unidad de la izquierda y que así lo percibirá el electorado progresista, haga lo que haga Podemos a nivel autonómico, que aún no ha despejado si reeditará su presencia en esta confluencia o irá a los comicios por separado.

Desde su posición como líder federal de IU y como referente de la izquierda en Andalucía, Maíllo no ha dejado de pedir la unidad de todas las formaciones de la izquierda con objeto de aglutinar fuerzas y eliminar los perjuicios que el sistema electoral propina a los partidos que no ocupan las posiciones delanteras en la suma de votos de cada circunscripción.

Una de las batallas de Maíllo desde que regresó al liderazgo de IU ha sido la de buscar la paz con Podemos tras romper con los partidos que integran el Gobierno central –PSOE y Sumar–. Ese afán de unidad, declaró esta semana Maíllo, no podrá ser impugnado por ninguna formación pues, de lo contrario, sería la “mediocridad política”, en un mensaje velado a Podemos, al anteponer intereses partidistas.

Maíllo se refirió a las próximas elecciones andaluzas como la “clave” para levantar la “esperanza” de mantener el Gobierno progresista también a nivel estatal y lograr desbancar al PP de la Junta. Como candidato de Por Andalucía, Maíllo será uno de los contendientes, disputando los votos con Juanma Moreno y María Jesús Montero.