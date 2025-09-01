Maíllo cree que sólo una candidatura de toda la izquierda puede desbancar al Gobierno del PP en Andalucía

El coordinador general de IU, Antonio Maíllo, ha expresado este lunes su confianza en que a las elecciones andaluzas pueda concurrir un proyecto "unitario y participativo" desde la izquierda pero ha advertido, en alusión a Podemos, de que ninguna organización "puede ser freno en la aspiración de unidad" para cambiar el Gobierno andaluz.

En una rueda de prensa celebrada este lunes en Sevilla, Maíllo ha señalado que la unidad de la izquierda en Andalucía es una condición indispensable "para cambiar" al Gobierno del PP en Andalucía, por lo que ha apostado por trabajar en un "modelo" entre las formaciones de izquierda en el que reine la armonía para que se traduzca en un "proyecto político unitario y participativo".

Es importante que el proyecto "incorpore y reconecte a mucha gente que está ahora mismo en su casa", ha subrayado Maíllo, quien ha añadido que, a partir de ahí, "que cada organización decida lo que quiera", pero ha reiterado que ningún partido "puede ser freno para la aspiración de unidad".

Ha alabado el proyecto de Por Andalucía, del que ha dicho que es "un espacio político de la más amplia unidad posible que existe ahora mismo en el territorio español", y ha insistido en que no quiere opinar sobre "gente que solamente está hablando de salirse de los sitios", en alusión a Podemos, que se muestra reticente a participar.

"Estamos hablando de mantenernos en ellos. En el caso de Por Andalucía no estamos hablando de crear nada nuevo, sino de estar en un grupo que ha trabajado muy bien, que ha trabajado con mucha eficacia, que ha estado al quite de los grandes problemas de Andalucía", ha subrayado Maíllo.

Preguntado sobre el cabeza de lista en las elecciones andaluzas, Maíllo ha pedido respetar el proceso de primarias, y aunque ha elogiado la figura de Inmaculada Nieto y su labor al frente de la portavocía de Por Andalucía en el Parlamento, ha señalado que a él le interesa más "el método que el sujeto".

Ha abogado por un "proceso político participado, que reenganche a mucha gente" y ha confesado que le gustaría que hubiera unas primarias donde se plantearan "diferentes candidatos o candidatas y, si hay una propuesta de consenso, que se ratificara con la participación no solo de las militantes y gentes de las organizaciones que forman parte de Andalucía, sino también de ciudadanos individuales que quieran reengancharse a algún proyecto de izquierda".