Gran tiro por la culata

Tiro por la culata con todos sus avíos. La desclasificación de los papeles del 23-F ha terminado en barquinazo de categoría, pues no han resultado como se esperaba de forma aviesa desde la Moncloa. Que la figura de Juan Carlos haya quedado indemne es de sofocón de órdago para los que promovieron este alarde de transparencia. Con la cantidad de mentiras que conforman la atmósfera actual y que no terminan de desclasificarse, la idea de aclarar lo que estaba suficientemente aclarado en aras a escudriñar con unas intenciones perversas ha sonado a cortina de humo con la que tapar tantas y tantas irregularidades como emponzoñan el panorama actual. Ha debido de sentarle como un tiro a los que buscaban la implicación del Rey que éste haya salido por su pie del invento. La cosa ahora sería la de callarse para siempre en la deriva de calumniar al hombre que permitió a España salir al nuevo y luminoso día de la democracia a la vez que permitir el abandono del ominoso exilio que padece.