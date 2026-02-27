Los principales índices europeos cerraron con avances moderados gracias a algunos resultados positivos y a anuncios de recompras de acciones. En este sentido, destacó la subida de 9% de London Stock Exchange tras publicar unos sólidos resultados y anunciar un programa de recompra de acciones por valor de 3.000 millones de libras en los próximos 12 meses. Es la primera de las compañías afectadas por los temores a la disrupción de la IA que responde a la fuerte caída de su cotización con recompras de acciones. Los buenos resultados de Nvidia han tenido una acogida tibia en el mercado en una sesión en la que ha prevalecido un rebote en las compañías de software penalizadas en las últimas semanas, con subidas en Palantir, IBM, Salesforce o Microsoft, frente a caídas de Nvidia y otras compañías de semiconductores. También destacó el rebote del sector financiero, más de un 1%, uno de los más penalizados en las últimas semanas.

El petróleo retrocedió por debajo de la cota de 70 $/barril después de que el ministro de asuntos exteriores de Omán calificara de positivas las conversaciones entre Irán y EEUU en Ginebra. Por otra parte, el mercado está a la espera de la reunión de la OPEP+ de este fin de semana para fijar el nivel de producción en abril.