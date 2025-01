Jorge Rey predice lluvias de hasta 200 litros a partir del lunes: "Cádiz será la provincia más afectada"

El comienzo del 2025 ha estado marcado en lo meteorológico, primero por las lluvias que obligaron a cancelar las Cabalgatas de Reyes en varias localidades y, luego, por una ola de frío que ha dejado varias zonas de Andalucía en alerta esta semana. El joven meteorólogo Jorge Rey ya advirtió a este periódico en diciembre que enero iba a ser inestable, pero ¿cómo hemos llegado a este punto y para cuándo están previstos los cambios?

La llegada de una masa de aire desde latitudes polares hacia la península ha hecho que el anticiclón conviva con "la tendencia a las bajas aisladas en el mediterráneo", explica Jorge Rey en declaraciones a Diario de Sevilla. Gotas frías que, al menos hasta ahora, no han dejado sin embargo grandes precipitaciones, que han ido a parar al continente africano, incluso en forma de nieve. "Simplemente, si esa borrasca se hubiera acercado más a la península, podría haber nevado en Valencia, Barcelona o Sevilla", añade Rey.

En cambio, una nueva dana sí dejará este jueves precipitaciones que "afectarán a Valencia, Alicante o Murcia con cierta intensidad", si bien las posibilidades de que alcancen el mar de Alborán o el Estrecho son más limitadas "por la situación de levante". Además, se esperan nevadas en capitales como Teruel, Ávila, León, Burgos o Soria.

¿Hasta cuándo hará frío en Andalucía?

La masa de aire polar continuará dejando frío en Andalucía a lo largo del fin de semana, aunque "las borrascas que se acercan por el Atlántico ayudarán a subir los mercurios" debido a los vientos de suroeste, aunque "no van a ser destacados", explica el joven experto. Las bajas presiones afectarán al occidente de la comunidad desde el próximo lunes y, si bien no está considerada una borrasca de gran impacto, "podría dejar lluvias intensas de hasta 200 litros" en ciertas áreas.

La provincia de Cádiz y, por ende, el área del Estrecho será la provincia más afectada por este nuevo temporal de lluvias, asegura Rey. Una tendencia "normal" cuando hay este movimiento de borrascas, pero cuya evolución puede variar en función del modelo meteorológico que se consulte. Los pronósticos pueden variar de cara al lunes: "Las bajas pueden subir y afectar más a Huelva y Sevilla, o bien continuar desplazándose hacia el levante y llegar a Málaga", ejemplifica el joven.

No obstante, la llegada de lluvias no significa ni mucho menos que el frío se termine. "No se descartan nevadas en Granada", añade Rey.

"La AEMET me tiene tirria"

El pasado domingo la cuenta de X de la AEMET (@Aemet_Corpora) lamentaba en una publicación que los medios de comunicación se hicieran eco de los pronósticos de Jorge Rey. "Las críticas me han hecho plantearme si debería dejarlo", confiesa el joven burgalés a través de un vídeo y añade, "desde la AEMET me tienen algo así como tirria".

"Escucho y agradezco las críticas constructivas y, aunque sean sin fundamento, me motivan y ayudan a mejorar mis resultados", zanja Jorge Rey, que combina métodos tradicionales como las cabañuelas con los modelos convencionales para elaborar sus previsiones.