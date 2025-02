Juan Espadas, confirmado como portavoz en el Senado

Juan Espadas seguirá siendo el portavoz del PSOE en el Senado. Aunque su futuro estaba en duda después de su renuncia a seguir liderando el PSOE de Andalucía, fuentes de la dirección federal han confirmado su continuidad. De hecho, Pedro Sánchez se reunirá mañana con los diputados y senadores para el inicio del curso anual, y Espadas asistirá como figura esencial en la agenda del Gobierno en una Cámara donde el PP tiene la mayoría absoluta.

Espadas dejó el acta de parlamentario autonómico la semana pasada, no fue una decisión agradable porque el que ha sido secretario general de los socialistas andaluces hasta hace unas semanas explicó a sus más cercanos que su voluntad era seguir en la Cámara hasta que finalizase el 15º Congreso Regional, que se celebra en Armilla del 22 al 23 de febrero.

La nueva dirección de María Jesús Montero no consideraba necesario que Espadas se mantuviese en ese escaño a la vez que otra persona, la jiennense Ángeles Férriz, es la encargada de intervenir ahora en las sesiones de control al presidente Juanma Moreno. Pero eso no supone una censura a Espadas, al que se le reconoce que no ha complicado el relevo pactado más allá de las lógicas perspectivas personales.

Juan Espadas, que ha sido consejero en el Gobierno andaluz y alcalde de Sevilla, puesto al que renunció también de modo voluntario, sucedió a Eva Granados en la portavocía del Senado. Esta función es de por sí muy complicada, ya que el PP tiene la mayoría absoluta en una Cámara donde ejerce la oposición a Pedro Sánchez con más instrumentos que en el Congreso.

María Jesús Montero, que este lunes está en Almería, donde ha anunciado el derribo del hotel ilegal del Algarrobico, tiene ahora dos semanas para completar su dirección en el partido, que se anunciará en el congreso de Armilla, y la del grupo parlamentario. Es revelador que la portavoz actual, Ángeles Férriz, haya anunciado que se presentará a las elecciones para batallar por la secretaría general de Jaén, llamativo por cuanto Montero aspiraba a transiciones tranquilas en las provincias.

Eso lleva a pensar que Férriz no seguirá como portavoz. En Jaén, el actual secretario provincial, Francisco Reyes, ha anunciado que dejará el cargo para promover un relevo tranquilo, que protagonizaría Juan Latorre. El plan de Férriz altera esto.