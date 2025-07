Juanma Moreno inicia los contactos para hacer frente al cupo catalán

El presidente de la Junta lo anunció públicamente hace una semana. Si se consuma el acuerdo para que Cataluña recaude la totalidad de los impuestos que se declaran en su comunidad, “Andalucía se ofrece desde ya al resto de comunidades autónomas que están en desacuerdo, para ponerse al frente y encabezar la defensa para una España de iguales y entre españoles iguales”.

El acuerdo firmado el lunes entre el Gobierno y la Generalitat catalana ha puesto negro sobre blanco que ese objetivo tributario es lo que se persigue, por lo que las declaraciones políticas han ido subiendo de tono en todos los gobiernos autonómicos. Hay acuerdo en el fondo; todos están en contra de esa denominada financiación singular. Otra cosa es la manera de abordar esa oposición.

Y en ese marco se están produciendo las discretas conversaciones entre Juanma Moreno y el resto de presidentes autónomicos. De momento se trata sólo de un intercambio de impresiones sobre la vía a abordar, barajando también acudir en bloque ante el Tribunal Constitucional ya que todos entienden que se está conculcando la Carta Magna.

Públicamente el discurso va por otro camino. Sendos portavoces de los ejecutivos socialistas de Asturias y Castilla La Mancha han rechazado públicamente la “alianza común” ofrecida por Moreno. Argumentan que no se trata de hacer “oposición” a Pedro Sánchez y que los intereses de la comunidad de Asturias no tiene nada que ver con los de Andalucía. La calificación de “corrupción política” que han hecho hasta ahora los diferentes portavoces del Gobierno andaluz, ayer lo repetía la consejera de Hacienda y portavoz, Carolina España, no plantean las condiciones más favorables para el acuerdo.

En las comunidades del PP tampoco está todo decidido; demasiado protagonismo político para el presidente andaluz en un momento en el que el país está buscando líderes confiables; Madrid ha dicho que “lo está estudiando”.

Hay que tener en cuenta que, antes de anunciar que Andalucía se ofrecía para liderar esta alianza contra el cupo catalán, Juanma Moreno lo ha consultado con Alberto Núñez Feijóo y ha obtenido el permiso político requerido para ello.

Parece más que evidente que todas las comunidades autónomas de régimen común, excepto Cataluña, claro, votarán en contra de esta financiación singular en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que está por convocar. Una vez que pase este trámite, el Gobierno debe llevarlo al Congreso y aprobarlo con una mayoría cualificada, ya que habría que remodelar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, Lofca.

Los argumentos

El presidente de la Junta defiende que ningún progresista puede defender un sistema que concede más a quienes tienen más recursos y menos a los que menos tienen, que es lo que plantea, en términos prácticos, lo que ha trascendido del cupo catalán. Y eso, además, rompiendo el principio de solidaridad entre territorios, una de las bases del sistema fiscal español.

En un tono sosegado, este miércoles lo expresaba en público durante la Junta Directiva Autonómica del PP de fin de curso político.

“No puede entender que alguien que se afilie al PSOE sea capaz de acabar con un principio fundamental como la solidaridad. Y que la autora material sea una andaluza, que traiciona los principios de la socialdemocracia como la igualdad y la solidaridad”, decía a sus compañeros de partido. “¿Qué pensarían de nosotros si bajásemos el IRPF a las rentas más altas y lo subiésemos a las más bajas? Pues eso es lo que están haciendo”.