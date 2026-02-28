Juanma Moreno de la mano de Susana Díaz y Manuela Villena con María Jesús Montero

Leer entre líneas. Informe caritas. Cualquier recurso es válido a la hora de calibrar la trasciende de cualquier evento. Más si es político. El acto institucional del 28-F en el Parlamento de Andalucía, no fue una excepción. El año pasado, la lluvia deslució los actos. Hace dos, el paseíllo entre la ceremonia de izado de bandera junto a la entrada principal, lo protagonizaron el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno y la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero. El primero le dijo, en todo jocoso, aquello de "cuándo me vas a pagar los 1.500 millones que nos debes". La titular de Hacienda respondió, con el mismo tono, "anda, anda".

Esta mañana ha habido una sutil diferencia. Nada más acabar los sones del himno de Andalucía y el correspondiente izado de la enseña blanca y verde, Moreno ha escogido otra compañera de viaje, la ex presidenta de la Junta y antecesora en el cargo, Susana Díaz. Juntos compartieron confidencias inaudibles hasta la entrada en el salón de plenos, donde se detuvieron. Durante todo ese trayecto, la candidata del PSOE a la Junta de Andalucía encontró compañera de viaje en la mujer del presidente de la Junta, Manuela Villena. Fue ante la puerta principal cuando se hicieron los encontradizos los dos ministros del Gobierno central -el otro era el de Agricultura, Luis Planas- con Moreno y el presidente de la Cámara andaluza.

Manuela Villena con María Jesús Montero. / José Ángel García

En los pasillos del Parlamento, no cabía un alcalde o alcaldesa más. A los dos que flanqueban a Montero, el de Adamuz y el de Grazalema, ambos compañeros de partido, se sumaban todos aquellos que ya habían celebrado sus actos del Día de Andalucía en sus respectivas provincias. El resto, concejales incluidos, dejaron lo que tenían entre manos y es de prever que los de Almería hicieran noche en Sevilla dado lo temprano de la convocatoria.

La cercanía de las elecciones -Moreno decidió esta semana que disolvería el Parlamento en abril, aunque se le pasó decir el día- hace que aquello de quien se mueva no sale en la foto, parece fruto de la otra Junta. En ésta, parece que es al contrario; cuanto más se muevan, mejor. Lo hicieron hasta los de Vox, poco partidarios de la celebración de estos actos, aunque faltaron una buena parte de sus parlamentarios. Eso sí, en las declaraciones a los medios de comunicación llegados de todo el país, se aseguraron que no salía el busto de Blas Infante en ninguno de los planos. Hasta ahí.

En el otro extremo, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, suele ser el único que levanta su puño cuando suena el himno andaluz. Este año ha tenido la compañía de José Manuel Gómez Jurado, parlamentario cordobés de Por Andalucía que ha secundado su actitud.