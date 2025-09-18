Juanma Moreno se ofrece a liderar "un frente común" para que la UE no centralice los fondos de cohesión

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este jueves que quiere "liderar" un "frente común" del Comité Europeo de las Regiones (CDR) --órgano del que es copresidente-- para que los fondos de cohesión no se centralicen en los estados y para que la PAC no pierda peso, como consecuencia de priorizar la seguridad y las políticas defensivas de la UE. Así se ha pronunciado Moreno, en declaraciones a los medios de comunicación en Copenhage (Dinamarca), donde este jueves y viernes participa en reuniones del Comité Europeo de las Regiones.

Moreno ha manifestado que es evidente que hay una "hay una tensión creciente" en Europa por las amenazas en materia de seguridad que llegan "desde el este, a través de Rusia", como los ciberataques "constantes", pero ha considerado que el esfuerzo en seguridad que pueda hacer la Unión Europea no puede suponer "restarle recursos tanto a la PAC, como a las regiones y ciudades a través de los fondos de cohesión con una posible recentralización" de los mismos en los estados.

Ha recalcado que ese esfuerzo de la UE en seguridad defensiva, militar o en ciberseguridad no puede ser "en contra de los intereses de la Política Agraria Común, de nuestro campo", y ha indicado que va a tratar de convencer de ello a las distintas fuerzas políticas que tienen presencia en el CDR a través de las regiones. "Lo que queremos es que de aquí salgamos con una posición conjunta y eso es lo que va a liderar Andalucía", ha apuntado el presidente.

En cualquier caso, el presidente ha defendido que la ciberseguridad es un asunto clave en la UE, apuntando que no se puede expandir el desarrollo digital y tecnológico si no tenemos seguridad en nuestras redes.

Casi 12.000 ciberataques al año

Moreno -que realizará una visita al Centro de Ciberseguridad de Dinamarca- ha indicado que Andalucía quiere seguir aprendiendo en esta materia y ha explicado que la Agencia de Ciberseguridad de la comunidad repele "prácticamente al año más de 11.000 o casi 12.000 ciberataques, muchos de ellos provenientes precisamente del este, que ponen en jaque al sistema público de salud, la protección de datos de los andaluces, o el funcionamiento tecnológico en materia hídrica, de circulación o de movilidad".

Ha indicado que Andalucía y el resto de regiones de la UE quieren participar en la estrategia común de defensa en materia de ciberseguridad que va a impulsar la UE. "Es muy importante que Andalucía esté en Europa y sea testigo y además protagonista de las decisiones que se pueden adoptar", ha sentenciado Juanma Moreno, quien ha recalcado su oposición a una centralización de los fondos de cohesión en los estados, sobre todo, porque España es un país descentralizado y las comunidades gestionan los fondos. Ha manifestado que la Junta de Andalucía está ejecutando fondos europeos como "no se había visto en décadas".