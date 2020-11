Sigue en directo: Juanma Moreno analiza hoy los datos de la pandemia

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, analizará este domingo la evolución de la pandemia haciendo hincapié en las restricciones que competen a Granada, donde los hosteleros esperan que terminen las restricciones.

La reunión del Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto se celebra en la Delegación del Gobierno de Granada, en el edificio de La Normal en la Gran Vía.

El "repaso semanal" se llevará a cabo en Granada porque cuenta con una situación epidemiológica "distinta", que es "más grave y difícil". Aunque los datos se revisarán en una semana y no en 15 días, si la tasa "no lo permite, desgraciadamente no se podrá hacer nada", afirmó Moreno, porque "abrir de manera precipitada" podría significar tener "una situación límite”.

Granada ha conseguido reducir la incidencia durante la última semana en 336,3 puntos, pasando de Suna tasa de 864,6 el día 20 a otra de 528,3 este pasado viernes 27. Según cálculos propios a partir de los números extraídos del IECA, Granada se encuentra en los 465,8 casos por cada 100.000 habitantes.

El presidente andaluz anunció el pasado domingo 22 la prórroga del cierre de la actividad no esencial en la provincia de Granada, exceptuando el distrito Granada Sur en el que podrán abrir los comercios hasta las 18:00, si bien abrió la puerta a la posibilidad de revisar estas medidas de forma semanal y no cada 15 días como ocurre en el resto de la comunidad.

Moreno adelantó que la Junta realizaría una evaluación semanal en esta provincia "por si fuera posible flexibilizar las medidas", sin esperar al 10 de diciembre, que será cuando se modifiquen o amplíen las medidas en el resto de Andalucía.

Según los últimos datos, la incidencia de casos en Andalucía es de 350 por cada cien mil habitantes, 6,2 puntos menos que el pasado jueves y 32 por debajo de los 382 del pasado miércoles.