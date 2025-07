Un Consejo de Gobierno bajo la alerta de tsunami

Estaba previsto como un Consejo de Gobierno atípico, pero no tanto. El Ejecutivo andaluz se ha reunido este miércoles con el presidente Juanma Moreno y tres consejeros, la portavoz y de Hacienda, Carolina España; el de Turismo, Arturo Bernal; y el de Industria, Jorge Paradela, sentados en una mesa en Tokio mientras el resto de consejeros hacía lo propio desde la sala habitual en el Palacio de San Telmo, a la misma hora que todas las semanas, a las 10.45 para el café previo y la reunión a las 11.00 horas. Los expedientes se habían tramitado como otro miércoles normal y ya cerrando el curso político, puesto que el último consejo antes de las vacaciones del mes de agosto será la semana que viene.

Pero no estaba previsto el susto que se ha llevado la delegación andaluza cuando se ha decretado la alerta por tsunami a causa del terremoto de alta intensidad (8,8 sobre 10) que se ha producido en la península rusa de Kamchatka. "Nosotros aquí no hemos notado nada pero sí ha habido un cierto punto de tensión en los ciudadanos y en los informativos. Es un país muy acostumbrado a las catástrofes naturales y tienen un protocolo de medidas a aplicar", confesaba el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Una de las sorpresas de la jornada han sido los protocolos establecidos para estos casos incluso en los hoteles, que tienen salidas de emergencia previstas para estos casos.

La agenda de la delegación andaluza se mantiene como estaba prevista en la jornada de este miércoles y también el programa de mañana, cuando deberán desplazarse en tren hasta Kioto donde se celebra la Exposición Universal. "No sabemos si habrá incidencia en trenes mañana a Kioto porque hoy sí ha habido algunas incidencias en los transportes públicos que se han alterado" . "Cuando me entrevisté con la gobernadora de Tokio me dijo que sus problemas son los terremotos y que cualquier infraestructura que se construya debe pasar garantías sísmicas. Me dijo con mucha naturalidad que en cualquier momento puede haber un terremoto; a nosotros los andaluces se nos encoge el alma porque no estamos acostumbrados. Esperemos que no pase nada a los japoneses que nos están tratando muy bien", ha dicho Juanma Moreno en declaraciones a los medios que están desplazados allí.

La portavoz de la Junta, Carolina España, ha informado de los principales asuntos tratados en la reunión del Gobierno andaluz, destacando la aprobación de la Ley de Agentes de Medio Ambiente, que era una reivindicación histórica para este cuerpo desde hace más de 23 años, y también se ha aprobado el Plan de Modernización de Regadío con más de 140 millones de euros que van a ser distribuidos entre las diferentes comunidades de regantes, un plan financiado al 70% con los fondos FEDER y en un 17% con los fondos autonómicos, y el resto por parte del Estado.

Otro de los asuntos aprobados este miércoles ha sido la creación del Colegio de Guías de Turismo de Andalucía, un colectivo al que pertenecen más de 6.500 profesionales en la comunidad autónoma, en una actividad que representa el 13% del Producto Interior Bruto y que es, ademas, uno de los ejes estratégicos de captación de inversiones en el país nipón, donde se está negociando una ruta aérea directa entre Japón y Andalucía.