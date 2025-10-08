Juanma Moreno prueba con un cuarto consejero de Sanidad

Jesús Aguirre, Catalina García y Rocío Hernández. Juanma Moreno ha tenido tres consejeros al frente de la mayor Consejería de su Gobierno, un departamento que consume 15.247 millones de euros del Presupuesto andaluz y que sigue sin encontrar un liderazgo político. De hecho, al PP andaluz se le agotó la nómina de candidatos y tuvo que recurrir a Rocío Hernández, una técnico con amplia expertiencia en el SAS, hace 14 meses después de que la jiennese Catalina García se revelase como una dirigente con muchas dificultades para mantener buenas relaciones con los sectores implicados en la sanidad pública. Casi se peleó con todos, justo lo contrario que su antecesor, Jesús Aguirre, descabalgado tras las elecciones porque su gestión dejaba mucho que desear ante los ojos de San Telmo.

Juanma Moreno se pensó mucho si relevar a Catalina García, porque es consciente de que ese recurso, el de cambiar a un titular para mejorar una gestión, sólo vale una vez. Ahora, la gravedad de las demoras denunciadas por la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) le ha obligado a acometer lo que ningún político haría a escasos meses de unas elecciones. Ni siquiera se puede señalar a Hernández como la responsable de un sistema que no sólo ha fallado por un error en los protocolos, aunque la gestión que ella y San Telmo han hecho de esta crisis ha sido la de un error tras otro.

Incluso con el riesgo que supone la cercanía electoral, Moreno estaba obligado a un gesto que rompiese con todo lo anterior. Además de la dimisión, el presidente de la Junta ha anunciado este miércoles una profunda reorganización del Servicio Andaluz de Salud (SAS), un asunto que el PP andaluz tiene pendiente desde que comenzó a gobernar.