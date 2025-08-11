Juanma Moreno ruega "máxima precaución" ante el nuevo fuego en Tarifa: "El incendio es importante"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido "máxima precaución" y que, "por favor", los afectados sigan "todas las recomendaciones" por el incendio forestal declarado este lunes en el paraje sierra de la Plata, en Tarifa, que ha supuesto la evacuación de más de 2.000 personas. "El incendio es importante y los operativos están trabajando en la zona. Seguridad y mucho cuidado. Estamos muy pendientes", ha publicado Moreno en su perfil de X.

La Consejería andaluza de la Presidencia ha elevado el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía a fase de emergencia situación operativa 1 a las 14:58 horas. Esta fase se activa en aquellos incendios en los que, pudiendo ser controlados con medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta, se estima por su posible evolución la necesidad de la puesta en práctica de medidas para la protección de las personas y de los bienes de naturaleza no forestal.

Efectivos de Infoca mantienen desplegados en la zona 14 medios aéreos: tres helicópteros semipesados, dos helicópteros pesados y uno ligero, dos aviones anfibios ligeros, uno pesado, cuatro aviones de carga en tierra y otro de coordinación. Además trabajan cuatro brigadas (Bricas), ocho grupos de bomberos forestales, cinco autobombas, cuatro técnicos de operaciones, un técnico de extinción, cuatro agentes de medio ambiente, dos Brigadas de Investigación, el Grupo Regional de Mando, además de una Unidad de Análisis y Seguimiento de Incendios Forestales (UNASIF) y una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT).

Vientos de 50 kilómetros por hora

Las rachas de viento, de entre 45 y 50 kilómetros por hora, marcan a esta hora la evolución de las llamas, ha informado la Junta. A las 13:45 horas, el teléfono de emergencias 112 ha recibido la primera llamada que informaba del incendio e inmediatamente se ha puesto en marcha el operativo y se ha activado a efectivos de Infoca, al Grupo de Emergencias de Andalucía, a la Guardia Civil, a los Bomberos, a la Policía Local y a la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma.

Desde entonces, se han atendido unas 200 llamadas más de particulares informando del incendio. La Dirección de la emergencia ha ordenado el desalojo de los vecinos de la primera línea norte de la Urbanización Atlanterra, del hotel Meliá Zahara y del Hotel Cortijo. Además se ha procedido al 'alejamiento preventivo' de las urbanizaciones Montaña de Los Alemanes y de las localizadas al pie de la Sierra de la Plata.

Márquez: "La seguridad es lo primero"

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, se ha pronunciado también este lunes ante el nuevo incendio forestal que se ha declarado en el término municipal de Tarifa (Cádiz) para expresar "mucha preocupación". La también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía ha asegurado que "confiamos en nuestros trabajadores del Infoca" y ha instado a la población residente en estos momentos, ya sean vecinos o turistas, a "seguir las recomendaciones de los profesionales". "La seguridad siempre es lo primero", ha proclamado María Márquez.

El Gobierno andaluz ha reclamado a la población que no ha sido desalojada que se confinen en sus viviendas y cierren las ventanas ante el humo presente en la zona.

Este segundo siniestro forestal de Tarifa es casi consecutivo al anterior, por cuanto a las 21,25 horas del sábado el Plan Infoca dio por extinguido un fuego que se declaró el martes en el paraje La Peña. Ese primer incendio obligó a desalojar a 1.500 personas y a evacuar 5.000 vehículos.