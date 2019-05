La juez ordena la detención de la expareja de Bernardo Montoya

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Valverde del Camino ha acordado esta mañana la detención y puesta a disposición del juzgado de la mujer que estaba citada hoy a declarar como investigada, Josefa Carmina G.C (expareja de Bernardo Montoya), después de que esta no haya comparecido "sin causa justificada" en el marco de la causa por el asesinato de Laura Luelmo.

La juez, Elvira Mora, había citado a declarar a esta mujer a las 10:30, pero no han comparecido ni ella ni su abogado, sin que haya dado explicación alguna para faltar a la cita con la autoridad judicial, como han indicado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Por este motivo se ha celebrado un acto procesal en el que la Fiscalía ha solicitado que se acuerde la detención y puesta a disposición del juzgado de la imputada, a fin de tomarle declaración. Tanto la acusación particular como la defensa se han adherido a dicha petición, tras lo que la juez ha acordado dicha medida.

El abogado defensor de Montoya, Miguel Rivera, ha seguido las directrices de la juez al finalizar la vista y ha indicado que "no puedo decir nada", si bien pasadas las 10:30, cuando trascendió que Josefa Carmina no había acudido al Palacio de Justicia valverdeño, avanzaba a la prensa que esto puede conllevar "que la citación se haga de otra manera y en perjuicio suyo", es decir, que la juez dicte una orden de detención contra esta mujer si no aporta una excusa de peso que justifique su falta, algo que se ha cumplido.

El propio Rivera ya enfatizaba antes de la vista que, si no aparece, esto "puede que abra el camino a que se conceda la libertad a Bernardo".