La Junta de Andalucía convoca 575 plazas de promoción interna para funcionarios

La Junta de Andalucía ha convocado un total de 575 plazas de promoción interna para personal funcionario de la Administración General. Las convocatorias se recogen en dos resoluciones de 27 de febrero de 2026.

De las plazas convocadas, 410 corresponden a cuerpos generales administrativos y 165 a cuerpos especiales de carácter técnico o facultativo. En ambos casos el sistema selectivo será concurso-oposición.

La convocatoria de cuerpos generales incluye 108 plazas en el cuerpo superior de administración (A1), 150 en el cuerpo de gestión administrativa (A2) y 152 en el cuerpo administrativo (C1). Estas plazas están vinculadas principalmente a funciones administrativas, de gestión y tramitación dentro de la Administración autonómica.

Por su parte, la convocatoria de cuerpos especiales suma 165 plazas distribuidas en distintas especialidades técnicas. En el subgrupo A1 se convocan 5 plazas de ingeniería agrónoma, 17 de archivística, 5 de ciencias sociales y del trabajo, 10 de ciencias del medio natural y calidad ambiental y 5 plazas de gestión en prevención de riesgos laborales. En el subgrupo A2 se incluyen 15 plazas de arquitectura técnica, 24 de ingeniería técnica agrícola, 22 de ingeniería técnica industrial, 48 de trabajo social y 5 de gestión de prevención de riesgos laborales. Además, se convocan 9 plazas del cuerpo operativo de agentes medioambientales (C1).

Ambas convocatorias contemplan la reserva de plazas para personas con discapacidad igual o superior al 33%, distribuidas entre los distintos cuerpos. Si estas plazas no se cubren, podrán acumularse a futuras ofertas hasta un límite del 10% o incorporarse al turno general en procesos de promoción interna.

Para participar en estos procesos es necesario ser funcionario de carrera de la Junta de Andalucía, pertenecer al subgrupo inmediatamente inferior al que se opta, contar con al menos dos años de antigüedad en el cuerpo desde el que se promociona y cumplir los requisitos de titulación exigidos para cada especialidad. En determinados casos, como el acceso al cuerpo administrativo o al cuerpo operativo de agentes medioambientales, se contempla la posibilidad de sustituir la titulación por antigüedad y formación específica.

Las solicitudes deberán presentarse por vía electrónica y toda la información relativa al proceso selectivo, incluidos avisos y publicaciones oficiales, estará disponible en la sede electrónica del empleo público de la Junta de Andalucía.