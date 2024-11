La Junta considera que el sistema de emergencias y la coordinación institucional salvaron vidas en las dos DANA

El Gobierno andaluz no ha entrado en la polémica nacional por las responsabilidades políticas de las consecuencias de la DANA en Valencia pero no desaprovecha ninguna oportunidad para poner de manifiesto que Andalucía cuenta con un sistema de emergencias engrasado, con todos los instrumentos legales y humanos disponibles para resolver cualquier eventualidad. Y este martes hasta tres consejeros del Ejecutivo regional han explicado públicamente que el dispositivo puesto en marcha salvó muchas vidas en Andalucía ya que el balance final es de un fallecido en Alhaurín de la Torre tras el paso del primer temporal, además de muchos daños materiales que se están evaluando.

El responsable del dispositivo de emergencias, Antonio Sanz, ha comparecido para explicar que este mismo martes van a finalizar las obras de restauración de los daños en toda Andalucía aunque quedan dos carreteras cortadas y cuatro municipios sin agua corriente en la provincia de Málaga, que están siendo abastecidos con agua embotellada repartida por Protección Civil. La portavoz de la Junta, Carolina España, y el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, han dado las gracias a a los funcionarios, a todas las administraciones "incluyendo al Estado con el que ha estado en permanente contacto", y también a los ciudadanos andaluces "responsables y prudentes". "Hoy acabamos la limpieza y la restauración y nos permite, por tanto, que a las 16,00 horas demos por finalizado ya el Plan de Emergencias por Riego de Inundaciones, que estaba en su fase de recuperación".

"El operativo tiene el máximo reconocimiento y están perfectamente preparados para la excepción porque durante años hemos estado preparando el sistema de protección civil", ha explicado Antonio Sanz quien ha insistido en la singularidad de Andalucía: es la única comunidad autónoma que tiene el Plan de Emergencia adaptado a la normativa estatal y de la UE, que regula el sistema de Protección Civil por un decreto, que tiene el 97% de los municipios con planes de emergencia actualizados y la primera agencia de emergencias de España con 270 millones de euros de presupuesto y 5.000 efectivos. Eso y que el sistema de detección de alertas EsAlert ya llevaba dos años en pruebas en Andalucía.

Como ya hicieran todos los portavoces del Gobierno andaluz desde el primer día de la emergencia, Antonio Sanz ha alabado la coordinación entre todas las administraciones, incluyendo el Estado, y ha detallado los contactos que ha mantenido: "La coordinación con todas las administraciones ha sido constante; he informado de todas las decisiones al delegado del Gobierno en Andalucía que ha participado en todo; he estado en comunicación con los alcaldes y con el presidente de la Junta, a quienes hemos ido informando de todas las decisiones que se iban a tomar; en el último día estuvo presente en la reunión de coordinación el delegado del Gobierno y me ha llamado dos veces el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán".

Balance

Aunque el balance final no está cerrado definitivamente, falta cerrar el control de daños a la agricultura, la Junta ha ampliado a 445 municipios, casi la mitad de la comunidad, la declaración de zonas afectadas por los dos temporales entre los que se incluyen ocho pedanías, seis en Jerez y dos en Málaga. Los ayuntamientos de estas localidades tienen de plazo hasta finales de esta semana para solicitar las ayudas económicas para la reparación de los destrozos de la DANA.

Las principales dificultades se centran ahora en los cuatro municipios que no disponen de agua corriente: Comas, Cútar, Álora y Gaucín-El Colmenar, así como en las dos carreteras que todavía permanecen cortadas, la A-334 en Serón (Almería), y la A-7286 en Campillo (Málaga).

Durante los episodios de fuertes lluvias sufridos, el Servicio 112 tuvo que afrontar la atención de más de 3.000 emergencias (3.214) y el desalojo de casi 5.000 personas (4.687), casi medio millar de ellos fueron llevados a albergues u hoteles, realizándose centenares de rescate. También se vieron afectadas viviendas, calles y negocios, así como medios de transporte tan importantes como el Metro de Málaga o el servicio de autobuses urbano y metropolitano de esta provincia. La provincia de Málaga, con 1.542 emergencias, ha sido la más afectada; seguida de la de Cádiz con 571 incidentes; la de Granada con 372; Sevilla con 249; Almería con 217; Huelva, muy especialmente castigadas en su litoral, con 154 incidentes; Jaén con 62; y Córdoba con 47 incidentes.

Ayudas a la compra de coches

Para las personas que hayan perdido el vehículo a causa de la DANA, la Junta ha establecido de facto la eliminación del impuesto de transmisiones patrimoniales, que pasa del 4 % al 0,1%, para la compra de vehículos de segunda mano entre propietarios.

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la ampliación de capital de la Sociedad de Garantía Recíproca Garántia, en una aportación de casi 8,4 millones que generará un efecto multiplicador, permitiendo formalizar nuevas operaciones de avales por un valor aproximado de 150 millones de euros para más de 1.200 operaciones de crédito. Tanto los avales que se concedan como los préstamos avalados serán en condiciones preferentes y las operaciones estarán dirigidas a tres líneas prioritarias: cubrir necesidades de circulante para pymes y autónomos afectados por la DANA; reestablecer las existencias de seguridad de las existencias, y ofrecer préstamos a largo plazo para restaurar infraestructuras dañadas.