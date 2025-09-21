La Junta destaca que estudiar Medicina y Enfermería en Andalucía es más barato que en la media de España

La Junta de Andalucía subraya que la comunidad autónoma se ha convertido en el lugar donde es más barato cursar los grados universitarios de Medicina y Enfermería. Con un precio por crédito en la primera matrícula de 12,6 euros, estudiar las dos carreras universitarias resulta más de un 25% más barato que el coste medio del conjunto del sistema universitario público español.

La Consejería de Universidad de la Junta ha analizado los datos del Sistema Integrado de Información Universitaria del Ministerio de Ciencia y ha informado de que la matrícula del primer curso de Medicina en Andalucía supone 757 euros por alumno, frente a los 1.022 euros de media que deben abonar los estudiantes del resto de comunidades. En el caso de Enfermería, la diferencia se mantiene: el primer año cuesta también 757 euros en Andalucía, 253 euros menos que en el resto del país, donde asciende a 1.010 euros.

Por detrás de Andalucía, en unos datos correspondientes al curso pasado, el de 2024-2025, los precios más bajos se registraron en Galicia (13,9 euros por crédito), Canarias (14,6), Cantabria (15,6) y Asturias (15,7), mientras que Navarra (21,4), Madrid (20,7) y Baleares (20,1) se sitúan como las más caras.

La comunidad andaluza aplica la bonificación del 99% del coste de los créditos aprobados en la primera matrícula en los grados y en los másteres, permitiendo a los alumnos que cosechen un buen rendimiento académico cursar prácticamente gratis la carrera universitaria a partir del segundo año.

Andalucía concentra la mayor oferta pública para Medicina, con 1.306 plazas de nuevo ingreso en las nueve universidades públicas, un 30% más que en el curso 2018-2019. Para este curso 2025-2026, el sistema universitario público andaluz ha comenzado con 2.050 plazas disponibles en Medicina y Enfermería, las titulaciones más demandadas en primera preferencia en la adjudicación de julio, informa Efe.

La comunidad andaluza mantiene una política de precios bajos en las matrículas desde 2019, a la que suma la bonificación del 99% con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades y reducir el abandono por motivos económicos.