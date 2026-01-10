La Junta pide una "aclaración rápida y urgente" sobre el modelo de financiación autonómica

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha reclamado a la secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, una aclaración "rápida y urgente" respecto a la aplicación del nuevo modelo de financiación autonómica en Andalucía que presentó su departamento este pasado viernes, asegurando de que Montero "va a obligar a las comunidades autónomas a subir los impuestos".

En declaraciones a los medios tras visitar este sábado la residencia para personas mayores Padre Diego Suárez Mora en Gibraleón (Huelva), la consejera ha criticado este modelo de financiación como "una falta de lealtad y de respeto a los andaluces" por parte del Gobierno, exponiendo a su vez que varios presidentes autonómicos pertenecientes al partido socialista también han recriminado esta iniciativa.

"El presidente de Castilla-La Mancha ha dicho que es un atropello y que para esto prefiere elecciones. El presidente de Asturias, que también es del PSOE, como el de Castilla-La Mancha, ha dicho que se ha cruzado la línea roja. Y el expresidente de Extremadura, también del PSOE, ha dicho que prefiere perder las elecciones a perder la dignidad. Eso es lo que han dicho sus propios compañeros de partido a la señora Montero y al señor Sánchez", ha afirmado López.

En este sentido, Loles López ha reprochado que Montero haya insinuado una subida de los impuestos en las comunidades autónomas. A su juicio, "desde que gobierna Juanma Moreno en Andalucía se han bajado los impuestos siete veces". "¿Qué está diciendo la señora Montero? ¿Que nos va a obligar a freír a impuestos a los andaluces como hizo ella cuando era consejera de Hacienda en Andalucía; que nos va a obligar a poner otra vez el impuesto de sucesiones y donaciones? Yo creo que esto necesita una aclaración rápida y urgente", ha concluido.