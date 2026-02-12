La Junta suspende este viernes las clases en 22 pueblos de Andalucía por la nueva borrasca 'Oriana'

Andalucía eleva este viernes, 13 de febrero, a 22 los municipios sin actividad lectiva presencial en todos sus centros educativos en las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla, además de dos centros concretos en Granada y Jaén, debido a los "riesgos en la zona, desalojos, imposibilidad de acceso por cortes de carreteras o daños en sus instalaciones" provocados por el temporal, y a los avisos meteorológicos previstos para esta jornada por lluvia y viento asociados a la nueva borrasca 'Oriana'.

La cifra supera la registrada este jueves, cuando 18 centros suspendieron las clases presenciales. La provincia de Cádiz concentra de nuevo la mayor incidencia, con el cierre de todos los centros en 16 municipios del entorno de Grazalema, a los que se suman tres localidades de Málaga y tres de Sevilla.

En todos estos centros "se activa o se mantiene la docencia telemática conforme al proyecto educativo de centro", según ha informado la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en un comunicado. En concreto, en la provincia de Cádiz, no habrá clases presenciales en ninguno de los centros educativos de Grazalema, Torre Alháquime. Alcalá del Valle, Algodonales, Benaocaz, El Bosque, El Gastor, Jimena de la Frontera, Olvera, Prado del Rey, Puerto Serrano, San Martín del Tesorillo, Setenil de las Bodegas, Ubrique, Villaluenga del Rosario y Zahara de la Sierra.

En Málaga, la suspensión de clases afecta a los centros educativos de Gaucín, Montecorto y Cortes de la Frontera, mientras que en Sevilla permanecerán cerrados los de Pruna, Algámitas y Coripe. También se verán afectados el IES Virgen del Rosario de Benacazón; los centros de educación infantil La Milagrosa y Nuestra Señora de Valme en Dos Hermanas; el CEIP Peña Luenga de El Castillo de las Guardas; y el CEIP Alpesa de Villaverde del Río.

En la provincia de Granada, no habrá actividad lectiva presencial este jueves en el CPR 'Ribera de Aguas Blancas' de Quéntar-Dudar, como tampoco en el CEIP 'Berta Wilhelmi' de Pinos Genil.

En Jaén la suspensión de clases afecta al IES 'Cástulo' de Linares --donde las clases de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) serán telemáticas, y el resto se han reubicado en otros centros de la localidad--, y a la EOI 'Carlota Remfry' de la misma localidad, cuyo alumnado ha sido reubicado en el IES 'Reyes de España'.

Además, en 20 rutas de transporte escolar no se podrá prestar el servicio este viernes día 13 de febrero "por problemas en los accesos o cortes de carretera". Se trata, en concreto, de ocho rutas de la provincia de Cádiz; siete de Granada, dos de Huelva y tres de Jaén.