La Junta responde a Junts: "Debería respetar la autonomía de Andalucía"

La rebaja fiscal para los andaluces que ha hecho esta semana el presidente Juanma Moreno ha provocado una reacción en cadena. Y nada menos que en el otro extremo de España. Porque las principales críticas han llegado desde Cataluña. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha dicho este viernes que las deducciones de los gastos veterinarios o del gimnasio que se van a aplicar a los andaluces se hacen "con el dinero de los catalanes".

"Nosotros, a mucha gente de la clase media y trabajadora que financia el estado del bienestar no le podemos dar ayudas a las becas comedor, a la ley de dependencia. Y con el dinero de los catalanes, los andaluces se subvencionan el gimnasio y que puedas tener un perro de compañía. No son sólo las competencias en materia de inmigración, es la financiación", ha asegurado Turull en declaraciones a La 2 y Ràdio 4.

La reacción del Gobierno andaluz no ha tardado ni una hora. La consejera de Hacienda y portavoz, Carolina España, ha defendido la autonomía andaluza, más de "una persona que se dice independentista": "Exigimos respeto del señor Turull para Andalucía. Ya está bien de que nos miren por encima del hombro, ya está bien de trtatar a los andaluces como si fueramos inferiores; ya está bien de querernos quitar nuestra autoestima", ha asegurado.

La portavoz de la Junta también ha tenido críticas directas, "lo que ocurre es que Cataluña ve a Andalucía como una amenaza. Un señor que dice que es independentista debería respetar la autonomía y el derecho a gestionar los presupuestos y nuestras competencias como nos parece más adecuado". Carolina España ha aprovechado también para introducir a María Jesús Montero en la polémica. "Esperamos que la señora Montero salga inmediatamente a exigirles disculpas públicsa a Junts y a Turull porque son afirmaciones que, ni como ministra, vicepresidenta, ni andaluza debería dejar pasar por alto".

La financiación

El secretario general de Junts ha llevado la polémica a su terreno demandando la transferencia en las competencias de financiación, una aspiración de los independentistas, pactada con el PSOE, que el Congreso ha impedido. "Se nos están colapsando muchos servicios. El cuerpo ha crecido y el traje es el mismo. ¿Por qué tenemos tanta discusión con el tema de la financiación?", ha asegurado el secretario general de Junts per Cataluña, que ha añadido que el fenómeno migratorio "supone una absoluta tensión" de muchos servicios públicos en Cataluña y ha reivindicado las competencias para gestionar la inmigración como herramienta "para salvar la nación y la identidad".

Cataluña, ha explicado Turull, "está preparada para tener seis millones de habitantes, y en poco tiempo ha pasado a ocho millones", lo que hace necesarias "una serie de políticas" para evitar la "absoluta tensión de muchos servicios". Por ello, ha vuelto a reclamar el traspaso de competencias en materia de inmigración para Cataluña, una votación que el pasado martes no salió adelante en el Congreso de los Diputados por el voto negativo de PP, Vox, Podemos y algunos diputados de Sumar.

Son unas competencias, para Turull, que deben servir para "salvar la nación, la identidad y dar un mejor bienestar a los que hace quince días que están aquí o a los que llevan 30 años". "No se nos puede estropear el ascensor social y no podemos no tener herramientas para arreglar el ascensor social", ha indicado Turull, que ha vinculado el traspaso competencial al "problema estructural de la infrafinaciación" de Cataluña.