La ley que limita los mandatos encalla en el Estatuto de Autonomía

El principal escollo entre la reforma legal que pretende tramitar el Gobierno andaluz para limitar los mandatos del presidente y de los consejeros es nada más y nada menos que el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Así lo reflejó el Consejo Consultivo en un dictamen no vinculante de 2017, en cuyo texto advirtió de que una mera modificación de la ley sería "inconstitucional". "Dicha limitación de [de mandato] –estableció entonces el órgano consultivo de la Junta– ha de estar forzosamente contemplada en el Estatuto".

Incluido en el paquete de medidas urgentes de "regeneración democrática", el Gobierno del PP y Ciudadanos recogió en el acuerdo de veinte medidas para los primeros cien días "la aprobación de un Proyecto de Ley de reforma de la Ley 6/2006", referida a aplicar la limitación a ocho años los mandatos del presidente y los consejeros de la Junta de Andalucía.

"Vulneración del Estatuto", según el Consejo Consultivo

Mañana martes, en efecto, el Ejecutivo andaluz consumará los anuncios efectuados en las últimas semanas y proclamará el inicio de la tramitación de una reforma que, a tenor del dictamen del Consejo Consultivo, ha de partir de una modificación estatutaria previa. De lo contrario, avisaba entonces el órgano, la ley quedaría fuera del marco constitucional.

"La tramitación (...) incurre en inconstitucionalidad indirecta por vulneración del Estatuto y así podría ser declarado por el Tribunal Constitucional", concluyó hace dos años el Consejo Consultivo después de dar curso a una cuestión del entonces Gobierno andaluz, a raíz de una proposición de ley presentada en la Cámara andaluza por el Grupo Popular que perseguía igualmente la limitación de los mandatos.

Dos votos particulares

En aquella ocasión, el dictamen del órgano no era preceptivo. Al ser el Gobierno el que lo presenta tras su reunión semanal de mañana, y tratarse por tanto de un Proyecto de Ley, el informe del Consejo Consultivo será necesario.

Aunque es cierto que dicho dictamen fue objeto de debate en el seno del órgano consultivo, y que contó con dos votos particulares de sus seis ponentes, el dictamen zanjó la discusión sobre la sujeción de la temporalidad de los mandatarios a la norma estatutaria aseverando que "la limitación de mandatos (...) fue rechazada por el poder Estatuyente", siendo por tanto "jurídicamente inviable que lo que fue expresamente rechazado por la norma institucional básica" andaluza "pueda introducirse por ley ordinaria".

El PSOE critica el "tacticismo político"

A este particular se refirió ayer el PSOE, en la víspera de la presentación del anteproyecto de Ley. Su portavoz, Ángeles Férriz, atribuyó a "tacticismo político" de los partidos que integran el Ejecutivo la reforma que propicie la limitación de los mandatos de los miembros del Gobierno en Andalucía.

Sobre la exigencia de una reforma estatutaria, Férriz declaró que "no se pueden manosear las normas máximas de la convivencia en función de lo que le interese en un momento determinado a un partido político", dijo la portavoz socialista en unas declaraciones recogidas por Efe antes de subrayar que, en efecto, esta cuestión fue debatida en la anterior legislatura, con la participación de expertos y de los agentes sociales, y que el Consejo Consultivo emitió un informe que, aunque no vinculante, advertía de que sería necesario reformar el Estatuto. "No es un tema nuevo, pero de repente le interesa a un partido y por puro tacticismo político lo plantea sin consultar con los grupos", criticó Férriz.