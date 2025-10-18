Llega un frente atlántico: estas son las zonas de Andalucía donde se esperan lluvias a partir del domingo

Un nuevo frente atlántico se aproxima a la Península Ibérica y traerá consigo un cambio de tiempo notable a partir de este domingo. Tras varios días de estabilidad, el anticiclón de bloqueo, que había mantenido el ambiente seco en gran parte del país, se desplaza hacia el este de Europa. Este movimiento permitirá la entrada de borrascas y frentes húmedos procedentes del Atlántico, responsables de las precipitaciones que afectarán a distintas zonas durante los próximos días.

Durante la jornada del domingo, las lluvias se concentrarán principalmente en el norte y noroeste peninsular. Sin embargo, a medida que el frente avance hacia el sur, se espera que las precipitaciones alcancen Andalucía entre el lunes 20 y el martes 21 de octubre, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Aunque el episodio será menos intenso que en otras regiones, varias provincias andaluzas podrían registrar lluvias de cierta consideración, sobre todo durante la jornada del martes.

En el oeste de Andalucía, provincias como Huelva, Cádiz y Sevilla serán las primeras en notar el cambio de tiempo, con probabilidad de lluvias moderadas, especialmente el martes. En el interior, Córdoba y Jaén también podrían recibir algunos chubascos, con porcentajes de riesgo que superan el 50% en algunos puntos. En cambio, en el este de la comunidad, las precipitaciones serán menos probables: Granada podría registrar lluvias el martes, mientras que en Málaga y Almería no se espera agua, aunque sí un aumento de la nubosidad y un ambiente más húmedo.

Pese a la llegada de las lluvias, las temperaturas se mantendrán ligeramente por encima de los valores normales para esta época, especialmente en las provincias orientales. Las mínimas, sin embargo, tenderán a descender conforme avance la semana, con noches más frescas y un ambiente claramente otoñal.

De cara a la última semana de octubre, los modelos meteorológicos apuntan a la continuidad del paso de sucesivos frentes atlánticos, que podrían dejar nuevas lluvias en buena parte del oeste y centro peninsular. Aun así, la Aemet advierte de que las previsiones a medio y largo plazo podrían variar con las próximas actualizaciones.