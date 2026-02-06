Mapa | Los pueblos a orillas del Guadalquivir y el Genil afectados por las inundaciones y los que se encuentran en riesgo

El paso de la borrasca Leonardo deja ya casi 7.000 desalojados en Andalucía ante el riesgo de riadas tras las intensas lluvias y los desembalses. Preocupa especialmente la crecida del río Guadalquivir a su paso por la ciudad de Córdoba, donde supera los 5,5 metros de altura. Este jueves se han evacuado los núcleos de población más próximos al cauce, el aeropuerto y se ha emitido un Es-Alert a la población. En la provincia de Sevilla, el caudal en Lora del Río alcanzará este viernes los 3.500 metros cúbicos y se han realizado desalojos preventivos en Écija, Gelves, El Coronil o El Palmar de Troya. Asimismo, en la capital hispalense se mantiene cerrado el muro de defensa de la Vega de Triana.

En este contexto, la Junta de Andalucía mantiene la situación operativa de nivel 2 del Plan ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) y medidas como la suspensión este viernes de las clases presenciales en las zonas afectadas por la crecida de cauces o con carreteras cortadas. Además, este sábado la borrasca Marta reactivará los avisos por precipitaciones en la cuenca del Guadalquivir. En este sentido, ¿qué municipios son los más expuestos a las inundaciones?

Mapa de la lámina de inundación de alta probabilidad en las provincias de Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada. / Departamento de Infografía/MITECO

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) dispone en su página web de un visor cartográfico que integra la Cartografía de zonas inundables (ZI) de origen fluvial. Las zonas inundables se clasifican según la lámina de inundación donde se encuentren, en base a las precipitaciones con un retorno de 500 (baja o excepcional), 100 (media u ocasional), 50 (frecuente) o 10 años (alta probabilidad). A continuación, detallamos qué áreas se incluyen dentro de este último sector.

Sevilla

T=10años (Alta probabilidad). Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico / Dpto de infografía.

En Sevilla se ha suspendido en su totalidad la actividad lectiva presencial en el municipio de Écija, en la margen izquierda del río Genil, donde el caudal supera ya los 550 metros cúbicos por segundo. Existe riesgo de inundación en toda la ribera del Guadalquivir, desde Peñaflor hasta Coria del Río. Localidades como Lora del Río, Alcolea del Río, Tocina, Cantillana, Villaverde del Río, Alcalá del Río o La Algaba son algunas de las más susceptibles ante una riada.

Córdoba

En la provincia de Córdoba, Alcolea es uno de los municipios más afectados con todos sus centros educativos clausurados. También se ha decretado el cierre de algunos colegios en Córdoba capital, Castro del Río, Palma del Río, Puente Genil (12 personas desalojadas) y Lucena (seis evacuados en Los Piedros).

En Baena, seis personas han sido evacuadas del Pareja de la Vega Baja, junto al río Guadajoz; En Villa del Río, se han desalojado a 200 personas de la zona de Huertos Familiares; otras 23 viviendas en Villafranca de Córdoba y una más en el municipio de Carcabuey

Otra localidad sensible a las inundaciones es Almodóvar del Río, también en nivel rojo por la crecida del cauce.

Jaén

En Andújar el Guadalquivir también ha alcanzado el nivel rojo y seis personas han sido evacuadas. Precisamente, en la sierra de Andújar, las zonas próximas al cauce en el curso alto del río son algunas de las más expuestas a las inundaciones. Otra zona en peligro destacada es la ribera del Guadalbullón, que ya se desbordó el pasado el pasado miércoles a la altura del Puente Nuevo de la capital, donde poblaciones de la periferia de Jaén corren serio peligro ante las riadas.

Las clases se han suspendido en Aldeaquemada, Iruela, Mogón, Coto Ríos y Espeluy; y otros centros en Linares, Jamilena, La Carolina y Ocera se han visto afectados.

Granada

En Granada el área más peligrosa es la ribera del río Genil. En esta provincia se han llevado a cabo desalojos en Dúdar (120 personas), Cenes de la Vega (10) y Órgiva (7). En Huétor-Tajar, se han producido anegaciones en el IES Juan Ramón Jiménez, y en otros municipios granadinos como Fuente Vaqueros o Pinos Puente, se han producido desprendimientos de ladera y anegaciones.

Las clases se han suspendido este viernes en Iznalloz, Loja y anejos, Zagra, Huétor Tájar, Quéntar, Río Frío, Montillana, Benalúa de las Villas, Fuente Vaqueros, Campotéjar, Dehesas Viejas, Pinos Genil, Cenes de la Vega, La Peza, Villanueva del Mesía, Dúdar, Deifontes y Güejar Sierra.