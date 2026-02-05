El Guadalquivir alcanzará un caudal de 3.500 metros cúbicos a su paso por Lora del Río este viernes

El alcalde de Lora del Río, Antonio Enamorado ha comparecido ante los medios de comunicación en la tarde del jueves 5 de febrero en el Punto de Mando Avanzado en la barriada Al-Andalus, para actualizar la información sobre la crecida del río Guadalquivir, así como sobre las acciones llevadas a cabo durante esta jornada por el paso de la borrasca Leonardo.

Según el regidor loreño, Antonio Enamorado, “el río sigue subiendo poco a poco, estableciéndose ya en nivel rojo por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadlquivir al haber superado la cota 32; "pero hay que indicar que en la parte alta de la cuenca, empieza a estabilizarse la situación y ello conllevará una estabilización también en Lora del Río”.

“Esta madrugada y mañana viernes veremos cómo sigue subiendo el caudal del Río, pero poco a poco, para conseguir una estabilización a final de la tarde de mañana viernes; tenemos estimaciones que el caudal llegará entorno a los 3000 m3/s y acercarse a los 3500, superando el caudal de 2600 en marzo de 2025”, indicó Enamorado.

En este sentido, Antonio Enamorado refirió que “tanto el tanque de tormentas como las bombas de la EBAR están a pleno rendimiento, cumpliendo perfectamente con su función; además hemos instalado dos bombas de gran capacidad procedentes de Madrid, que están ayudando a estas tareas de desaguar, con 500 m3/h cada una de ellas”.

En total se ha ofrecido ayuda a 139 vecinos del municipio, que han recibido enseres y vallas para autoprotección ante una posible inundación. “Mañana viernes esperamos la cresta de la ola, con el mayor caudal y cota, y seguramente comenzará a estabilizarse la situación del Río Guadalquivir a su paso por Lora del Río en la noche de mañana”, ultimó Enamorado.

Según el alcalde loreño, esta crecida se va a mantener "a lo largo de esta noche y todo el día de mañana, hasta que en algún momento a lo largo de la noche de mañana empiece el río a decrecer poco a poco. Así que miramos con mucha preocupación es hasta dónde llegará la cresta del río, que creemos que podemos estar en torno a los 3.000, 3.500 metros cúbicos por segundo a su paso por Lora del Río, y es algo que nos preocupa bastante".

El Ayuntamiento, esperaque el Guadalquivir "se quede encajado dentro de lo que es la caja del muro de defensa y no entre de forma directa hacia el municipio. Y mientras tanto, pues nosotros seguiremos luchando bombeando el agua del interior del municipio hacia el exterior para impedir así que los vecinos de Lora del Río puedan inundarse a través del sistema de saneamiento de sus viviendas", explicó Antonio Enamorado.