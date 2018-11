El marido de Cospedal pidió a Villarejo que investigara a Arenas

El escándalo de las conversaciones grabadas por el ex comisario José Manuel Villarejo ya salpica a Andalucía. Unos nuevos audios publicados por Moncloa.com desvelan que el marido de María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, pidió al policía que investigara al por entonces líder del PP-A, Javier Arenas.

Las grabaciones reflejan el interés de la ex secretaria general del PP por conocer qué papel jugaba su compañero de partido en la Fundación de Estudios Europeos, creada por el PP en 1994 y sobre la que su esposo encargó al ex comisario un "dossier pagado".

Los ocho audios nuevos contienen partes de varias conversaciones de Villarejo con López del Hierro y la reunión que los tres mantuvieron en la sede del PP en 2009. Todas tratan sobre el caso Gürtell y la relación del dirigente del PP andaluz con Luis Bárcenas y Gerardo Galeote. "Arenas... está de informador, filtrando cosas... Lo que está claro es que está apoyando a LB a muerte, pero a muerte", se escucha decir al ex comisario en una primera conversación con López del Hierro, quien insiste: "La Fundación esa que tiene con Arenas y con Galeote....". "Ahí está el negocio, ahí está el bussines", la interrumpe el comisario en un encuentro que habría sucedido el día antes del de Génova el 21 de julio.

Ya en la reunión de la sede, Villarejo le dice a Cospedal que "hay movidas de Bárcenas que están muy acreditadas haciendo negocios con Arenas y con, y con...", momento en el que la ex dirigente popular apunta: "Galeote". "Con Galeote -prosigue Villarejo-. En la fundación ésta, como se llama...", nombre que la ex secretaria general y el ex comisario no recuerda bien.

Otros de los audios es de otro encuentro entre López del Hierro meses más tarde, el 21 de septiembre. En ellos se trata el mismo tema: "Mira, entre Arenas, Galeote y Bárcenas tienen una fundación, que no me preguntes cuál es" (...) "Y hazme un informe y esto está pagado ¿eh? O sea, esto es un dossier y pagado". El ex comisario le responde que "cómo" va a cobrar al partido, a lo que el marido de Cospedal insiste: "Tú, ahí, pasa lo que tengas que pasar. Baratito porque estamos tiesos".

Sobre la relación de Cospedal y Villarejo, el presidente del PP, Pablo Casado, habló el jueves en Huelva de que cualquier conducta no ejemplar en su partido contará con su "absoluto rechazo" y evitó dar su apoyo a Cospedal, con la que dijo que había hablado: "En todo momento ha dado explicaciones y no ha mentido". El líder del PP aseguró que su "único compromiso" es con los afiliados que le eligieron y que éste consiste en "ejemplaridad, transparencia y rendición de cuentas".

Las grabaciones está siendo filtradas sólo unas semanas después de que tanto como el PP y Cs pidieran la renuncia de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que primero negó siquiera conocer al comisario para luego dar marcha atrás y admitir que mantuvo una reunión con él, pero cuando no era fiscal.