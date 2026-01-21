Un médico de Córdoba agradece a los compañeros que acudieron al hospital tras el accidente de Adamuz: "No tenían por qué estar allí"

El accidente ferroviario de Adamuz se ha saldado como la segunda peor tragedia de la historia de la alta velocidad en España, con un balance provisional de 43 fallecidos y más de 150 heridos. A pesar de todo, la sociedad se ha volcado desde el primer minuto con las víctimas, desde los vecinos de la localidad que se acercaron a las vías para colaborar en las labores de rescate hasta los psicólogos que atienden a los familiares durante este trance. También los médicos que continúan asistiendo a los heridos en los hospitales Reina Sofía, San Juan de Dios o Quirón en Córdoba.

Un médico especialista en Medicina Intensiva de este último centro, Fernando Onieva Calero, ha destacado en una publicación en LinkedIn la respuesta de sus colegas tras el accidente de Adamuz. "Este domingo vivimos uno de esos momentos que van a dejar una cicatriz profunda en mi tierra y en quienes la habitamos. Una cosa quedó clara: en una tragedia no hacen falta discursos. Hace falta gente. Gente preparada, dispuesta y solidaria", ha destacado.

"Intentamos dejar el mínimo espacio posible a la improvisación"

El testimonio del facultativo, que trabaja asimismo en el Hospital Público Comarcal de La Merced de Osuna, revela la predisposición de sus compañeros por atender a las víctimas, a pesar del caos inicial. "Tras el descarrilamiento en Córdoba, muchos profesionales acudieron al hospital sin tener por qué estar allí. Pero había que estar allí", indica, en alusión a los profesionales que interrumpieron sus descansos, turnos o vacaciones para ayudar durante el ingreso de los heridos: "Sin turnos, sin preguntas".

Onieva señala asimismo la rápida coordinación de los médicos del Hospital Quirón de Córdoba en este contexto de crisis: "El resto vino después: organización, criterio y trabajo. Se abrieron circuitos, se prepararon quirófanos, se formaron equipos, se liberaron recursos". En su publicación, cita a los profesionales de las diversas áreas del centro sanitario: "Coordinación, urgencias, UCI, anestesia, trauma, radiología, enfermería, TCAEs, celadores, administrativos…".

Los recursos humanos han sido clave para gestionar la asistencia médica a las víctimas del accidente: "Cada uno entendió rápido cuál era su sitio. Todos intentando dejar el mínimo espacio posible a la improvisación. Sin nombres propios. Equipo. Profesionales". El facultativo también ha trasladado sus condolencias a los afectados: "A las víctimas y a sus familias, respeto absoluto y acompañamiento".

El médico especialista en medicina intensiva ha reconocido la labor de primeros auxilios llevada a cabo por los cuerpos y fuerzas de seguridad y la sociedad civil: "A quienes estuvieron allí arriba, en las vías, haciendo el trabajo lo más humano y profesional posible, a los vecinos de Adamuz y a todos los que participaron en la coordinación y en poner orden en medio del caos, toda mi admiración y gratitud".

"A mis compañeros, gracias por estar. Un orgullo trabajar con personas que, cuando llega el momento, simplemente están", concluye.

Casi 40 personas permanecen hospitalizadas, 13 de ellas en UCI

Según el último parte de la Consejería de Sanidad, continúan hospitalizados 35 adultos y cuatro menores de edad. Las unidades de cuidados intensivos acoge a 13 pacientes adultos, tras el traslado a planta del menor que se encontraba en estado crítico desde el domingo. El Reina Sofía mantiene cinco pacientes en UCI, tres se encuentran en Quirón Salud, dos en Cruz Roja y tres más en el hospital San Juan de Dios.

En planta hospitalaria permanecen 26 heridos: ocho en el Reina Sofía —incluidos los cuatro menores—, dos en Cruz Roja, seis en Quirón Salud, cinco en San Juan de Dios y uno en el Hospital Infanta Elena de Huelva, derivado desde el centro cordobés.

Las donaciones de sangre triplican la media habitual

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha contabilizado dos días consecutivos con cifras de donación de sangre que triplican la media habitual, como respuesta solidaria de la ciudadanía andaluza tras el accidente ferroviario en la localidad cordobesa de Adamuz. Las reservas de sangre están garantizadas con 5.927 bolsas en la actualidad.

En concreto, el martes 20 de enero de 2026 se registraron 2.878 donaciones de sangre en Andalucía, frente a una media diaria situada habitualmente entre 800 y 900 bolsas. Especialmente significativo ha sido el incremento en Córdoba (487) y Huelva (280), provincias andaluzas directamente afectadas por la tragedia. En el resto de provincias andaluzas se produjeron 150 en Almería; 277 en Cádiz; 181 en Granada; 233 en Jaén, 570 en Málaga, y 700 en Sevilla.

El lunes 19, la cifra fue aún mayor, con 3.049 donaciones en total. Por provincias, se registraron 140 donaciones en Almería; 513 en Cádiz; 464 en Córdoba; 302 en Granda; 307 en Huelva; 322 en Jaén; 451 en Málaga y 550 en Sevilla.