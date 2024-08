Los mejores puntos de Andalucía para ver esta noche la Luna del Esturión (nueva oportunidad)

La luna llena de agosto ya se pudo ver en la tarde y la noche del día 19, sin embargo, aquellas personas que no pudieron apreciarla bien o que no tuvieron la oportunidad de hacerlo no deben preocuparse, ya que esta noche se podrá ver de nuevo si es que el tiempo lo permite y no hay nubes en el cielo que impidan la visión.

Lugares desde los que ver la Luna de Esturión desde Andalucía

La Superluna azul de agosto. / Agencias

Para poder observar con claridad el cielo nocturno y todo lo que ocurre en él, desde la luna hasta las estrellas fugaces que todavía pueden verse estos días, hay una serie de consejos generales:

Evitar los lugares con mayor contaminación lumínica.

Evitar zonas con obstáculos que puedan complicar la observación del cielo, como pueden ser árboles, montañas o edificios.

También se puede usar un telescopio o prismáticos para poder observar el satélite con mayor precisión durante la noche.

En otras ocasiones se recomienda también centrarse en la zona del cielo más oscura, pero ya que se trata de observar la luna esto no es necesario (ya que el satélite no se encontrará en esa parte del cielo).

En Andalucía se pueden encontrar multitud de sitios en los que disfrutar del cielo nocturno y poder ver bien la Luna de Esturión, cuyo nombre viene de los grupos de nativos de América del Norte. Por las sierras de la región, ya que alguna de ellas son también Reservas Starlight, que certifican la calidad del cielo nocturno (y su preservación). Entre las sierras que se recomiendan para observar la luna y las estrellas se encuentran: Sierra Morena (en Huelva, Jaén, Sevilla y Córdoba) y Sierra Sur (Jaén), que son Reserva Starlight, también Sierra Nevada en Granada es uno de los lugares favoritos por muchos para alzar la vista al cielo nocturno. La Sierra de Cádiz, en la que se incluye la Sierra de Grazalema y el Parque Natural de los Alcornocales, es una opción para quienes se encuentren en la zona ya que cuenta con el distintivo de Destino Starlight.

También se puede optar por acercarse a alguno de los municipios Starlight de la comunidad autónoma, cuyos cielos cuentan también con distintivos por su calidad para la observación nocturna. En el caso de la provincia de Málaga, Cuevas del Becerro (en la Serranía de Ronda) tiene esta distinción desde enero de 2024. En el caso de otras provincias, como Almería, el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar puede ser un buen punto de observación para ver la luna esta noche.

La luna que se podrá ver esta noche tendrá un tamaño más grande y brillante de lo normal, ya que el plenilunio se produce cuando la luna se encuentra en el punto de su órbita más cercano al planeta (o perigeo). Se trata también de la cuarta de las lunas llenas que se producen este verano, algo que no suele ser habitual (ya que el máximo por estación suele ser de tres plenilunios), lo que la convierte también en una luna azul. Esto último se debe a la diferencia de días que se produce entre los ciclos lunares y los meses, ya que los primeros son más cortos, lo que hace que cada cierto tiempo haya cuatro lunas llenas en una misma estación y dos en un mismo mes.