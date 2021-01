El miedo al Covid dispara a 11.000 los casos de absentismo en los colegios de Andalucía

Con la irrupción de la pandemia la primavera pasada también surgió el colectivo de alumnos que se habían quedado desconectados cuando toda la enseñanza se impartió de manera telemática. Este grupo lo conforman 90.882 menores, que han servido de punto de partida para los programas de refuerzo puestos en marcha desde entonces . De ellos, el 19,5% está repitiendo curso actualmente, al no tener el primer y segundo trimestre del curso pasado aprobados, ya que la Junta decidió que el tercero, debido a la situación de confinamiento en el que se había desarrollado, sólo serviría para mejorar la calificación, circunstancia que, por otra parte, no se produjo en ninguno de estos casos.

Imbroda ha incidido en que tal término engloba a los escolares que no están asistiendo al colegio por razones de salud relacionadas con el Covid o de algún familiar conviviente. Dicho grupo lo conforman 6.615 alumnos (incluidos colegios e institutos), de los cuales -y ahí sí hay un dato bastante preocupante- 788 no pudieron ser atendidos en el primer trimestre . Las razones de dicha desconexión son varias: la imposibilidad del centro educativo de ponerse en contacto con los padres, la falta de colaboración familiar para la atención adecuada y la ausencia de justificación de que el menor se encuentra en situación de vulnerabilidad. Desde la consejería ya se ha hecho el requerimiento a los centros para lograr el seguimiento de los estudiantes no atendidos.

Era una de los efectos más temidos de la pandemia, motivo por el cual, en los protocolos de actuación contemplados para este curso, la Consejería de Educación y Deporte ya dejó claro en verano que abriría expediente por absentismo escolar a todas las familias que decidieran no llevar a sus hijos a los colegios e institutos por temor al contagio del Covid. Aquella medida provocó una gran polémica, especialmente por parte de algunas plataformas de padres de alumnos y hasta de sindicatos, que pedían que la Junta no activara dicho protocolo.

"Pido responsabilidad y prudencia a los alcaldes"

Imbroda ha reiterado este lunes que el miedo al Covid "no es razón" para dar clases on line ni para dejar de ir al colegio. Una advertencia que hace llegar a los ayuntamientos andaluces, como el de Jerez y otros municipios gaditanos, que estos días, ante los cierres perimetrales y el cese de actividades no esenciales que sufren, han pedido a la Junta que los niños no vayan al colegio. El consejero, "entendiendo en todo momento el temor que sufren", ha hecho un "llamamiento a la responsabilidad y la prudencia" de estos representantes, a los que ha recordado que la decisión de cerrar los centros educativos la tienen, en última instancia, las autoridades sanitarias y, en concreto, los epidemiólogos. También ha señalado que este temor llevó a que tras las vacaciones de Navidad se registrara un 90% de absentismo escolar en colegios del campo de Gibraltar, cuando en esa fecha dicha zona se situó en el nivel 4 de alerta.

Junto a Imbroda, la viceconsejera de Educación, María del Carmen Castillo, ha afirmado que actualmente los centros educativos de la comunidad se encuentran “preparados” para un cambio de escenario si así lo determinase la Consejería de Salud. “No nos va a ocurrir como la primavera pasada, ahora todos los colegios e institutos saben lo que hacer en caso de que nos obligaran a confinarnos o a cerrar los centros. Aquella experiencia y el aprendizaje de estos meses nos sirve para adaptarnos de inmediato y sin apenas problemas a la enseñanza telemática”, ha asegurado la viceconsejera.