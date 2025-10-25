La mitad de los andaluces mira el móvil mientras conduce

Los datos de la última campaña de control y vigilancia de la DGT en Andalucía son alarmantes: casi la mitad de las infracciones detectadas corresponden al uso del teléfono móvil mientras se conduce. Este comportamiento, que implica la pérdida de 6 puntos del permiso, sigue siendo la principal causa de distracción sancionada en las carreteras andaluzas durante el dispositivo desarrollado del 6 al 12 de octubre, con motivo del puente del Pilar.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico en un comunicado oficial, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, con la colaboración de numerosos ayuntamientos andaluces, controlaron un total de 78.530 vehículos y realizaron 1.342 controles que resultaron en 1.617 denuncias por acciones que constituyen una distracción durante la conducción. De las 1.645 denuncias interpuestas por los agentes, 726 (un 44,13%) fueron por utilizar manualmente el teléfono móvil, cifra ligeramente inferior (4,86%) a la registrada en la anterior campaña.

Otras infracciones detectadas durante la campaña

El dispositivo especial también ha permitido identificar otras conductas peligrosas. Un total de 107 conductores (6,5% de las denuncias) fueron sancionados por abrocharse el cinturón mientras conducían, generalmente cuando ya habían sido vistos por los agentes. Asimismo, 96 personas (5,8%) recibieron sanciones por usar cascos o auriculares conectados a reproductores de sonido o por manipular sistemas de navegación diferentes al teléfono móvil.

Control de alcohol y drogas al volante

La campaña también se centró en la detección de conductores bajo los efectos del alcohol o las drogas, factores que incrementan significativamente el riesgo de distracciones. Los controles preventivos permitieron detectar a 342 conductores que, además de cometer una distracción al volante, presentaban tasas de alcohol superiores a las permitidas (9,3% del total de denuncias) o dieron positivo en otras drogas (11,5%).

Distracciones en el interior del vehículo

Los agentes también sancionaron otras distracciones que se producen dentro del vehículo, como fumar, comer, leer documentos o interactuar con otros ocupantes. Estas infracciones representaron el 7,6% del total de denuncias interpuestas durante la semana de campaña especial.

El balance de esta campaña evidencia que, a pesar de las campañas de concienciación y el endurecimiento de las sanciones, los conductores andaluces siguen cometiendo infracciones que ponen en riesgo tanto su seguridad como la del resto de usuarios de la vía.