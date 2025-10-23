¡Adiós a los triángulos, hola V-16!: la nueva luz de emergencia obligatoria en 2026

Los conductores españoles se preparan para decir adiós a un clásico del maletero: los triángulos de emergencia. La Dirección General de Tráfico ha fijado el 1 de enero de 2026 como la fecha en la que quedarán oficialmente sustituidos por las nuevas señales luminosas V-16, un dispositivo más seguro, visible y conectado a la red digital de tráfico.

Fin de una era: los triángulos se despiden

Durante décadas, los triángulos han sido el método obligatorio para señalizar una avería o accidente en carretera. Sin embargo, su uso implica un riesgo evidente: el conductor debe salir del vehículo para colocarlos a 50 metros, una maniobra especialmente peligrosa en autopistas o condiciones de baja visibilidad.

La DGT ha registrado múltiples atropellos mortales en esas circunstancias. Por eso, la llegada de la señal V-16 marca un antes y un después. Este nuevo dispositivo puede colocarse sin salir del coche, evitando situaciones de riesgo.

Cómo es y cómo se usa la V-16

La V-16 es una baliza luminosa de color ámbar que emite destellos intermitentes de 360 grados, visibles a más de un kilómetro de distancia. Se coloca sobre el techo del coche gracias a su base imantada y se activa automáticamente al contacto o mediante un botón.

La principal novedad está en su conectividad: los modelos homologados se comunican con la plataforma DGT 3.0, enviando la ubicación exacta del vehículo detenido. De esta forma, el resto de conductores y los sistemas de navegación recibirán en tiempo real un aviso de incidente en la vía, mejorando la seguridad y la fluidez del tráfico.

Según explica la DGT, esta información se transmite de forma anónima y segura, sin necesidad de conexión móvil ni datos del usuario.

Requisitos y modelos homologados

No todas las luces del mercado serán válidas a partir de 2026. La normativa exige que las señales V-16 estén homologadas y cuenten con conectividad activa con la DGT 3.0. Algunos de los modelos certificados son el Help Flash IoT, FlashLED SOS, PF LED ONE V16 y MI VP10144-A.

La Help Flash IoT es una de las V-16 homologadas y permitidas por la DGT / M.G.

El listado oficial, que ya supera los 300 modelos, se actualiza periódicamente en la web de la Dirección General de Tráfico. La OCU recomienda a los conductores comprobar siempre esta homologación antes de comprar, ya que los dispositivos sin conexión no cumplirán con la normativa cuando entre en vigor la nueva obligación.

Excepciones para los conductores extranjeros

La nueva obligación afectará a todos los vehículos matriculados en España. Sin embargo, los conductores extranjeros podrán seguir utilizando triángulos si proceden de países donde la señal V-16 aún no es obligatoria. Esta excepción se recoge en la Convención de Viena sobre Circulación Vial, que permite mantener los sistemas de preseñalización de peligro reconocidos en el país de origen.

En sentido contrario, los vehículos españoles que viajen al extranjero podrán utilizar la V-16 como señal válida, ya que cumple con los estándares internacionales de visibilidad y seguridad.

Una pieza clave del proyecto DGT 3.0

La incorporación de la señal V-16 forma parte del proyecto DGT 3.0, una plataforma digital que conecta vehículos, infraestructuras y servicios de emergencia. Este sistema, desarrollado desde 2017, busca crear una red de movilidad inteligente que ofrezca información en tiempo real sobre el tráfico, accidentes y obras.

Actualmente, grúas de asistencia y conos de obras ya transmiten su ubicación a la DGT, generando miles de avisos diarios. Con la incorporación de las balizas luminosas, el sistema se amplía a todos los conductores, contribuyendo a una circulación más segura y coordinada.

Hasta que la norma entre en vigor en 2026, los conductores pueden seguir utilizando tanto los triángulos como las balizas no conectadas. Pero la recomendación de la DGT es clara: adelantarse al cambio y equipar cuanto antes una V-16 homologada.

La eliminación de los triángulos no solo reduce riesgos, sino que representa un salto tecnológico en la gestión del tráfico. Con la señal V-16, la seguridad vial da un paso hacia la conectividad total entre vehículos, carreteras y servicios para así prevenir accidentes y salvar vidas.