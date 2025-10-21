La OCU aconseja revisar los seguros del hogar ante el aumento de delitos digitales: "Hay pólizas específicas para reducir los riesgos, pero no son la única alternativa"

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha emitido un comunicado para advertir sobre la importancia de revisar la póliza de seguro del hogar; especialmente, en un contexto marcado por el aumento de los fraudes digitales. Esta iniciativa surge como "respuesta a los más de 40.000 delitos cibernéticos que se producen cada mes", explica el organismo; motivo por el cual "varias aseguradoras han empezado a comercializar pólizas epecíficas para reducir los riesgos asociados al entorno online". Sin embargo, existen más alternativas.

El robo de identidad o la extorsión son algunas de las prácticas más habituales por parte de los ciberdelincuentes. Por ello, algunas pólizas cubren estas posibilidades "con primas de entre 61€ y 110€ al año". No obstante, antes de pensar en su contratación, el consejo de la OCU es claro: "Consultar las garantías incluídas o que se ofrecen como opción junto con el seguro del hogar".

La OCU aconseja revisar la póliza del seguro del hogar

"Cada vez, más seguros del hogar ofrecen también garantías complementarias en el ámbito de la ciberseguridad, que pueden ser incluso más completas y baratas", explica la Organización. En cualquier caso, hablamos de coberturas de reciente aparición, con propuestas que varían considerablemente de unas compañías a otras. Por ello, según la OCU, conviene distinguir entre cinco grandes bloques de servicios:

Asistencia jurídica especializada en el ámbito digital.

en el ámbito digital. Soporte técnico informático , "muy útil para los usuarios menos expertos".

, "muy útil para los usuarios menos expertos". Herramientas de ciberseguridad . Por ejemplo, "antivirus para la protección contra malware" , con los que garantizar una navegación segura.

. Por ejemplo, "antivirus para la protección contra malware" , con los que garantizar una navegación segura. Ayuda para el manejo de la huella digital , con el fin de "salvaguardar la privacidad y la reputación online del asegurado".

, con el fin de "salvaguardar la privacidad y la reputación online del asegurado". Compensaciones económicas en caso de sufrir delitos cibernéticos, como el acoso, la compra fraudulenta o el robo de identidad.

¿Y si el seguro del hogar no contempla esta cobertura?

Ahora bien, como decíamos, se trata de un servicio relativamente reciente, que surge por la necesidad actual en materia de seguridad informática. Teniendo esto en cuenta, algunas aseguradoras no cuentan todavía con este tipo de cobertura y, si ese es el caso, existen "opciones específicas de otras compañías". En este sentido, la OCU hace referencia a tres de ellas:

Occident Ciberriesgo Particulares . Para la Organización, se trata de la mejor alternativa a nivel global. Eso sí, "carece de servicios relacionados con la huella digital" y la prima anual es de 100€.

. Para la Organización, se trata de la mejor alternativa a nivel global. Eso sí, "carece de servicios relacionados con la huella digital" y la prima anual es de 100€. Telefónica Protección Digital es "mejorable en defensa jurídica" y está especialmente dirigida a aquellas personas que buscan obtener una compensación económica en caso de sufrir algún delito relacionado con la ciberseguridad. "Su coste anual es de 64€ para un límite de cobertura de 15.000€ (hay opciones más baratas con límites inferiores)".

es "mejorable en defensa jurídica" y está especialmente dirigida a aquellas personas que buscan obtener una compensación económica en caso de sufrir algún delito relacionado con la ciberseguridad. "Su coste anual es de 64€ para un límite de cobertura de 15.000€ (hay opciones más baratas con límites inferiores)". Axa Ciber Risk Protection es otra opción interesante. De acuerdo con la OCU, "se centra en unos servicios muy concretos y permite añadir una garantía de protección jurídica que no se limita al mundo cibernético: ambas coberturas combinadas salen por 71 euros al año".

Finalmente, la entidad hace referencia a otras posibilidades "con compensaciones económicas muy limitadas o inexistentes", aunque completas por lo demás. Es el caso de Caser Defensa Jurídica y Ciberseguridad (la más cara: 110 euros) y Arag Protección Digital (61 euros).

¿Cómo podemos protegernos de los delitos cibernéticos?

La información es clave para prevenir cualquier delito informático. Así lo aseguraba Jesús Alcalde, CTO y cofundador de la compañía Flameera, en declaraciones recientes para el Diario de Sevilla. En sus palabras, "la concienciación y la educación digital son fundamentales para prevenir el fraude". Por ello, aboga por "fomentar la cultura de la ciberseguridad y mantenernos alerta ante comportamientos sospechosos".

Mantener los dispositivos y programas actualizados, utilizar herramientas de protección, desconfiar de mensajes o llamadas que generen urgencia al solicitar datos personales y evitar compartir más información de la estrictamente necesaria en redes sociales, son vías efectivas para prevenir los posibles fraudes que circulan por la red.