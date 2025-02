Montero insiste en la expropiación de los terrenos del Algarrobico pese a que son de la Junta

La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, ha insistido en la expropiación de los terrenos donde se asienta el hotel del Algarrobico anunciada frente al mismo esta misma semana, como la fórmula más directa para conseguir la demolición del inmueble. Así lo ha confirmado la secretaria general del PSOE esta mañana a pesar de que los terrenos son propiedad de la Junta de Andalucía que ejerció el derecho de retracto hace más de ocho años y que depositó una cantida de 2,3 millones de euros en una entidad bancaria.

Montero ha acusado a la Junta de Andalucía porque "ni hace, ni deja hacer; durante todos estos años no ha hecho absolutamente nada" y ha insistido en declarar esos terrenosd de "utilidad pública y después proceder a expropiarlos". Al mismo tiempo insistió en que "demos ir todos a una, lo que no puede ser es que estén en contra de todo, por lo que les pido que aporten".

En este sentido ha querido hacer un llamamiento a "la convocatoria de la comisión creada en 2011 para aportar soluciones" que concluyan con el derribo de un hotel que es el ejemplo del "urbanismo salvaje". En ese encuentro "se reafirmaría lo acordado entre las dos administraciones relativo a que el Gobierno pagará el coste de la demolición y la Juta la retirada de los escombros y la regeneración del lugar".

Montero ha señalado que esa expropiación "se haría en los terrenos que posee Azata" y no "en los que tiene la Junta de Andalucía". No obstante, tal y como señaló este periódico en el día de hoy, el derecho de retracto ejercido por la Junta hace ocho años, hace que Azata ya no posea en el lugar ningún terreno, por lo que se hacerse efectiva esa expropiación, sería a la administración autonómica, no a la empresa.

Sobre este mismo asunto, el secretario general de los populares en Andalucía, Antonio Repullo, ha señalado que Montero viene a Andalucía "una vez más a engañar", y se ha mostrado convencido de que "si mañana tuviésemos la suerte de que automáticamente tuviésemos los terrenos expropiados, no se podría derribar. Ese es el gran engaño de María Jesús Montero". "Para derribar aquello, lo primero que hay que hacer es anular la licencia del Ayuntamiento, que, por otra parte, es lo que dicen los tribunales de justicia, que por otra parte también es el acuerdo al que ha llegado el propio Ministerio del Gobierno al que ella pertenece", ha recalcado.

Según el dirigente del PP, se trata de un "intento" de Montero de "ganar notoriedad" en Andalucía "pero debería de ganársela sacando adelante los proyectos que el Gobierno tiene paralizados en esta comunidad y que son muchos".