Moreno, sobre Landaluce: "No es de nuestro partido, no tenemos ningún elemento de presión sobre él"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha querido marcar distancias con la polémica sobre el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, a pesar de las intensas presiones que está llevando a cabo la dirección regional del PP para que presente su dimisión tras conocerse los casos de acoso y hacerse públicos los audios al respecto, y después de haber sido denunciado por el PSOE por un supuesto caso de acoso sexual ante la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Moreno, en los pasillos del Parlamento, ha dicho que él, "voluntariamente" decidió darse de baja del partido y, "a partir de ahí no es de nuestro partido por lo que nosotros no tenemos ningún elemento de presión. Se ha pasado al grupo mixto al Senado", ha detallado. Sin embargo, ante las preguntas de los medios, el presidente de la Junta ha asegurado que es "la dirección provincial de Cádiz, que es la que tiene la relación directa con él y la que habla evidentemente con él". Hay que recordar que el presidente del PP gaditano es Bruno García, el alcalde de la ciudad de Cádiz.

José Ignacio Landaluce es alcalde de la ciudad gaditana desde hace catorce años y lleva catorce meses con acusaciones de acoso sexual, que él ha rechazado asegurando que es inocente. En octubre de 2024 fueron publicados pantallazos de conversaciones de dos concejalas de su partido en los que se referían a que les había "tocado el culo" y "metido mano", pero ellas lo negaron luego. En enero, el PSOE algecireño llevó ante un notario otros pantallazos que había recibido sobre el mismo asunto y nuevas pruebas de su "veracidad".