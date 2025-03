Moreno sobre los pactos de PP y Vox: "Para que te aprueben el presupuesto, hay que ceder a ciertas cosas"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este jueves, sobre pactos presupuestarios de PP y Vox en comunidades autónomas, que para que "te aprueben el presupuesto, uno tiene que ceder a ciertas cosas". En declaraciones a los periodistas en Córdoba, Moreno --que cuenta con la mayoría absoluta en el Parlamento de Andalucía para aprobar los presupuestos andaluces--, a la pregunta sobre los posibles pactos entre ambas formaciones en otras comunidades gobernadas por el PP, ha señalado que cada "fuerza política defiende sus intereses y Vox está defendiendo sus intereses".

"Eso es lo que está haciendo, ejerciendo el interés que tiene Vox, y después cada comunidad autónoma, en el ámbito del ejercicio de su responsabilidad y de su autonomía, tiene que tomar decisiones", ha agregado el presidente de la Junta, quien ha apuntando que, "a veces, para que te aprueben el presupuesto, tiene uno que ceder a ciertas cosas".

En cuanto al pacto presupuestario alcanzado por PP y Vox en Comunidad Valenciana, ha indicado que los "presupuestos son fundamentales para la reconstrucción" tras los daños causados por la dana. En cuanto al hecho de que Vox ponga sobre la mesa el rechazo al Pacto Verde europeo, Moreno ha explicado que él siempre ha defendido que el "desarrollo económico y la protección al medio ambiente es posible" y hay "muchas pruebas de ello en Europa".

No obstante, ha expuesto que la propia Unión Europea ha reconocido que "se ha ido demasiado deprisa en muchos de los acuerdos del Pacto Verde y la agricultura y la ganadería han pedido algo que es sensato", que se vaya a una "velocidad razonable" y la transición que tienen que hacer esas plantaciones, como están haciendo en Andalucía, hacia lo ecológico vaya acompañada "de ayudas económicas y de un espacio de tiempo más largo".

"No podemos alcanzar esos objetivos tan rápido porque si no, al final, evidentemente, no pueden ser productivos ni rentables y van a la ruina", ha indicado Juanma Moreno, para quien de ahí "a negar el cambio climático, no proteger nuestro planeta o no proteger la sostenibilidad medioambiental, evidentemente, hay un abismo" con el que él no está de acuerdo.