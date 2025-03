Moreno se pregunta a dónde van a expulsar a los inmigrantes que no hablen catalán

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha rechazado la creación de una policía autonómica para Andalucía, una propuesta del PSOE andaluz adelantada por este periódico, que ha tildado de "blanqueamiento de las cesiones" al líder de Junts, Carles Puigdemont. "Los socialistas están haciendo una política de blanqueamiento de todas las cesiones que se hace, en este caso, a los partidos independentistas en Cataluña, especialmente al señor Puigdemont", ha opinado Moreno.

El presidente andaluz ha asegurado que el PSOE ha "expulsado" a la Policía Nacional y a la Guardia Civil de Navarra y que ahora es el turno de Andalucía. "Lo que tiene que hacer el Gobierno es poner muchos más recursos" a dichos cuerpos para que "cumplan su tarea", ha reclamado. Moreno, que este fin de semana visitará diferentes casas andaluzas en Cataluña, ha tachado de "disparate" este traspaso competencial. "No nos parece razonable que una comunidad autónoma pueda deportar a personas simple y llanamente porque no conozcan una lengua, en este caso, el catalán", ha observado.

Moreno ha visitado el Mercado de Provençals, en el barrio de Sant Martí de Barcelona, acompañado por el presidente del grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera. Durante su intervención, Moreno ha destacado la importancia de los vínculos históricos, culturales y sociales entre Andalucía y Cataluña, subrayando que ambas regiones "han crecido juntas gracias a un legado de convivencia y diversidad".

"Vamos a poner en valor la presencia que hay en Andalucía de catalanes, porque hay mucha presencia de catalanes en Andalucía, y también la importantísima presencia de andaluces en Cataluña, de catalanes de origen andaluz que siguen sintiendo un vínculo festivo y emocional con Andalucía", ha afirmado Moreno. Además, ha recordado que "hace tan solo una semana fue el Día de Andalucía, el 28 de febrero, y no quería dejar pasar más de una semana para poder estar con mis vecinos andaluces, compartir experiencias, inquietudes, añoranza y fraternidad".

Vínculos

Moreno ha recordado que la inmigración andaluza de los años 60 y 70 propiciaron esos vínculos con Cataluña, con una comunidad que "ha sabido mantener su identidad, mientras contribuye al desarrollo y la convivencia en su tierra de acogida". "Muchos andaluces y catalanes de origen andaluz siguen estimando, queriendo y amando tanto Andalucía como Cataluña, construyendo un eje de convivencia y fraternidad", ha explicado.

En este contexto, Moreno hecho hincapié en que Cataluña "siempre ha demostrado una enorme capacidad de adaptación, de absorción y de tolerancia", aunque lamenta que "en los últimos años, algunas fuerzas políticas han intentado imponer una sola cultura, un monopolio de la cultura, eliminando esa diversidad", lo que a su juicio "empobrece a una tierra tan bonita, maravillosa e importante para el conjunto de España como Cataluña".

Sobre el acuerdo del Gobierno central con Junts en materia de inmigración, Moreno lo ha calificado como "un disparate". Y lo digo tal como lo siento. Un disparate por muchas razones". En este sentido, ha subrayado que "son competencias del Estado en todos los países, incluidos los federales; el control de las fronteras lo tiene la policía federal o los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado". Además, ha incidido en que "el proceso migratorio es una cuestión de Estado" y ha planteado una cuestión: "Si mañana la Generalitat de Cataluña decide expulsar a migrantes, ¿a dónde los va a expulsar? ¿Cuáles son sus mecanismos? ¿Cuál es su comunicación?"

El presidente andaluz ha insistido en que "las políticas tienen que ser comunes" y que "no nos parece razonable que una comunidad autónoma pueda deportar de manera unilateral a personas simplemente porque no conozcan una lengua, en este caso el catalán o el castellano". Asimismo, ha considerado que "deportar a una persona por esa razón, no es ni muchísimo menos razonable ni sensato" y alertado sobre un "tufillo de rechazo frontal al migrante y una actitud supremacista por parte de algunos líderes políticos, que creo que hay que superar".

Críticas a Montero

Moreno también ha señalado que "un ministro tiene que dedicarse a trabajar por el conjunto del Estado, por el conjunto de los ciudadanos a los que representa", toda vez que ha criticado que "lo que no puede ser es que los ministros estén tiempo parcial". "Tenemos una vicepresidenta a tiempo parcial que le pagan el conjunto de los españoles, pero que dedica la mitad de su tiempo a Andalucía y la otra mitad al Ministerio de Hacienda y la vicepresidencia. Tenemos otra ministra en Aragón, otro ministro en Canarias, otro ministro en Valencia", ha afeado.

Asimismo, ha expresado su preocupación por un "Gobierno noqueado, superado por su falta de apoyo parlamentario y por su debilidad. Un gobierno sin respaldo social ni mayoría parlamentaria, que nos está arrastrando a todos a una agonía innecesaria, tomada a base de decisiones no pensadas, inmaduras y sin reflexión". Para Moreno, lo que más preocupa a los ciudadanos es "la falta de interés en la gestión", subrayando que "el politiqueo diario en las Cortes de Madrid interesa muy poco a los españoles".

Respecto a la propuesta de condonación de la deuda autonómica, Moreno ha asegurado que "no vamos a aceptar la quita por una razón, porque es un timo en el sentido de que Andalucía no tiene un problema de deuda". Así ha explicado que "hemos trabajado muy duro para reducir la deuda, especialmente en los últimos seis años. El PSOE subió la deuda en los últimos nueve años un 215 % y nosotros lo que estamos haciendo es quitarla".

Para Moreno, "el problema de Andalucía no es la deuda, sino la financiación", ha subrayado, recordando que "cuando María Jesús Montero era consejera de Hacienda en Andalucía reclamaba una solución al problema de financiación y ahora que es ministra parece haber cambiado de opinión". Por ello, ha insistido en que "la solución no es una quita, sino solventar de una vez por todas el problema de financiación que tiene Andalucía y el conjunto de España".