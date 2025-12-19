Moreno reivindica el periodismo ético y riguroso en los Premios Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha ensalzado el valor del periodismo "de verdad" el viernes 14 de marzo de 2025, durante la XL edición de los Premios Andalucía de Periodismo. Desde el emblemático Palacio de San Telmo en Sevilla, Moreno ha subrayado la necesidad imperante de un periodismo ético, fiable y riguroso que ofrezca "cifras correctas y escriba palabras exactas", un pilar fundamental para Andalucía, España y el panorama global.

En un contexto donde, según sus palabras, "ahora cualquiera puede jugar a ser periodista", el líder andaluz ha enfatizado la importancia del compromiso ético y el criterio profesional que distingue a los auténticos comunicadores. Su intervención, cargada de elogios hacia los premiados, sirvió para reafirmar la trascendencia de la labor periodística en la sociedad contemporánea, especialmente ante la proliferación de información sin contrastar.

Moreno ha declarado con firmeza: "Rompo una lanza en favor de la profesión de periodista, del periodismo de verdad, el riguroso, el fiable, el que da cifras correctas y escribe palabras exactas". Ha extendido su agradecimiento, en nombre de todos los andaluces, a los profesionales del sector por su "ahínco, determinación, firmeza y máxima honestidad", concluyendo que "ahora más que nunca, Andalucía, y yo diría que España y el mundo, os necesita".

El presidente de la Junta ha dedicado una parte significativa de su discurso a reconocer la figura del "admirado" comunicador Carlos Herrera. Este año, Herrera ha sido galardonado con el V Premio Andalucía de Periodismo a la Trayectoria Profesional, una decisión unánime del jurado. Moreno ha excusado la ausencia de Herrera al final de la gala, explicando que el periodista tenía que coger un avión, lo que impidió su presencia hasta el cierre del evento.

El jefe del Ejecutivo andaluz ha reivindicado al actual director del programa de radio 'Herrera en Cope' como "una figura importantísima de la historia de la radio y de la comunicación en España". Lo ha calificado de "periodista total", capaz de hacer "de todo" y de hacerlo "todo bien". Moreno ha respaldado esta afirmación señalando que "no es que lo diga yo, sino que lo dice su propia audiencia, y prueba de ello es el apabullante currículum de distinciones que atesora a lo largo de su carrera profesional".

Moreno ha agradecido a Carlos Herrera "por ser embajador del talento de nuestra tierra", así como "por defender Andalucía siempre con orgullo, sin complejo y con ese punto de talento tan propio de nuestra tierra y tan natural en él". También ha valorado su labor "por contar desde aquí no sólo lo que pasa en España, sino lo que pasa en el mundo". En esta línea, ha defendido que Carlos Herrera es "uno de los grandes monstruos de la comunicación" que Andalucía tiene la suerte de tener, y que los andaluces se sienten "profundamente orgullosos de todo lo que ha hecho a lo largo de su vida" y de "todo lo que espero que siga haciendo en beneficio de la comunicación", y "también de Andalucía y de España".

Herrera ha asegurado que Andalucía debe "aspirar al liderazgo de España", al sentirse ya "lejos de sus derrotismos históricos mientras se sacude los tópicos". "Llevo en la radio más años que el escalón de una pirámide y he aguantado todo tipo de tirones, pero he tenido la suerte de haber conocido mucha más gente buena que mala", ha señalado el galardonado, a quien todavía le sigue "emocionando el momento en el que se enciende la luz roja del locutor, en realidad una puerta abierta a lo desconocido".

Herrera ha relatado que su trabajo consiste en contar historias: "Las que canta una copla, las que padece una persona, las que protagoniza una guasa o las que emociona a un solitario ser desconocido que te escucha más allá de tu pared", ha señalado el periodista, que ha apostillado que nunca ha tenido la sensación de haber "quemado sus horas en algo sustancialmente aburrido". "La vida es más divertida cuando te dan premios que cuando no te los dan. El mejor premio es aquel que te concedes a ti mismo amando la labor que desarrollas", ha continuado Herrera, quien aunque detesta dar consejos ha pedido a los jóvenes que recién comienzan que les dediquen tiempo a la profesión periodística y que se fijen bien en cómo lo hacen los demás "para no hacer lo mismo o para hacerlo mejor".

En un momento emotivo de la gala, y a raíz del premio concedido en la modalidad de Radio al pódcast 'Parot, el hombre sin alma', emitido en la web de Canal Sur, Juanma Moreno ha abordado la importancia de la memoria histórica. Este trabajo rinde homenaje a los agentes y guardias civiles que lucharon contra ETA, y Moreno ha advertido contra aquellos que "quieren implantar una especie de amnesia como instrumento para reescribir la historia".

Frente a esta tendencia, el presidente ha aseverado que "es obligado recordar como sociedad el daño" que "durante décadas nos infligió la banda terrorista ETA y sus secuaces". Ha hecho hincapié en el "dolor" de "las víctimas" de ETA y sus familiares, así como en la "tenacidad" de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. También ha reconocido "el miedo inevitable" y "la valentía de toda una sociedad" que, desde una posición u otra, hicieron frente a esa barbaridad del terrorismo. Moreno ha zanjado sus comentarios sobre este delicado asunto con una contundente afirmación: "Hoy, cuando algunos pretenden blanquear la memoria, recordar precisamente es más importante que nunca", enfatizando la necesidad de mantener viva la verdad histórica.

Además de Carlos Herrera y del citado pódcast, han sido galardonados en la categoría de Prensa Escrita, la entrevista de Jesús Bayort al torero Morante de la Puebla, la empresa Muchodeporte Internet, S.L. y su equipo de Andalucía Deportes; en la modalidad de Televisión se ha premiado al equipo del Programa 7.000 de Andalucía Directo, mientras que, en la de Fotoperiodismo, el ganador ha sido el fotoperiodista Alejandro Cámara y Scientific American. En la modalidad de Proyección Internacional de Andalucía, el premio se ha concedido a Daniel Pérez García-Santos por su reportaje fotográfico en el trabajo denominado La Semana Santa de Málaga: de Andalucía al mundo.