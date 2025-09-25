Juanma Moreno rompe el debate sobre Gaza: "Si quiere que le reconozca que hay un genocidio, se lo reconozco"

El eje Andalucía-Galicia también funciona con Gaza. Y no sólo porque los presidentes de ambos territorios, los dos del PP, tengan afinidades personales y políticas sino porque ambos se han pronunciado públicamente contra la línea oficial del partido que no califica de "genocidio" lo que Israel está haciendo en Gaza. Para Juanma Moreno y para Alfonso Rueda sí hay un "genocidio" de los gazatíes. "Yo soy autónomo, escribo mis intervenciones y digo lo que considero", decía Juanma Moreno este jueves en el Parlamento. Y en ese sentido, respondía a la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, cuando le preguntaba por lo que está sucediendo en la franja: "Si usted quiere que reconozca que hay un genocidio, se lo reconozco", le ha dicho.

Una afirmación que no ha sido fruto del acaloramiento del debate parlamentario sino una decisión meditada porque previamente a la sesión de control en el Parlamento, el presidente andaluz respondía a los periodistas asegurando que Pedro Sánchez sólo busca "dividir" utilizando el conflicto entre Israel y los territorios palestinos: "Genocidio, matanza... Lo importante es que paremos de una vez por todas esta catástrofe humanitaria".

Moreno ha huído de la polémica asegurando que en el PP todos están de acuerdo en que muchos aspectos, "es algo que decimos todos: estamos ante una matanza que se está produciendo como consecuencia de una acción del Gobierno israelí. Hay que detener, parar, esta guerra que tanto daño está haciendo a civiles y personas desprotegidas y vulnerables". Claro que también ha matizado que el futuro de Palestina tiene que ser la solución de los dos Estados, pero "no puede pasar por un grupo terrorista como Hamás", al que ha exigido que devuelva a los rehenes.

"No vamos a caer en la confrontación y la polarización", ha agregado Moreno, quien ha invitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a unirse porque "lo que realmente importa es el futuro de los gazatíes", si bien lo único que busca es, a su juicio, "dividir" porque en realidad "no le importa lo que les está pasando a los gazatíes, sino sobrevivir en su ámbito electoral". "Queremos parar la guerra, por tanto déjenos del debate semántico y vayamos al grano: genocidio, matanza, llámelo como usted quiera, lo importante es que paremos de una vez por todas esta catástrofe humanitaria"