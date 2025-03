“No me preocupan los pactos con Junts, la gente quiere solución a sus problemas”

–¿Cómo es el PSOE que se ha encontrado al llegar a la Secretaría de Organización?

–Un PSOE fuerte que necesitaba un revulsivo como María Jesús Montero que ha sido capaz de atraer no sólo a la militancia sino también a la ciudadanía. He asumido este cargo con mucha ilusión, por los años que llevo militando, pero también con mucha responsabilidad y con un compromiso fuerte con Andalucía. Todos los días recibo llamadas de compañeros ofreciéndose a trabajar para cambiar la situación del partido en Andalucía.

–¿No le preocupa que el cargo de Ministra de Hacienda se convierta en una losa para Montero?

–Ha demostrado que es una trabajadora incansable. Es una oportunidad para el partido y para la ciudadanía que una de las mujeres con mayor responsabilidad y poder del país sea la secretaria general del PSOE andaluz.

–¿Qué me dice de los pactos con Junts?

–Creo que hay que hacer pedagogía. Los andaluces lo que quieren son soluciones a los grandes y graves problemas que están atravesando en la sanidad, la educación, la dependencia y uno común a todo el país como el acceso de los jóvenes a la vivienda. El PSOE es el que más se parece a la gente y el que mejor defiende los intereses de esta tierra. La situación de gobernanza en el país hace que tenga que redoblar sus esfuerzos en el diálogo y en el pacto con con los diferentes partidos. Pero ese diálogo profundo y sincero está haciendo también que se lleguen a acuerdos muy beneficiosos para Andalucía. En esta etapa de Pedro Sánchez hemos conseguido los mayores avances sociales que hayamos visto en la historia democrática de este país.

–¿Más que con Zapatero?

–Más que con Zapatero.

–Vamos, que no le preocupan los pactos con los independentistas.

–Estoy convencido de que este Gobierno no sólo no nos está perjudicando sino que nos está beneficiando. La ciudadanía está más pendiente, insisto, de que se le resuelvan sus problemas: la sanidad, una educación de calidad, una dependencia digna, el acceso a la vivienda y más oportunidades para los jóvenes. Eso va más allá de los pactos. El ciudadano de a pie interioriza que no es un problema de los pactos del PSOE con todo el hemiciclo nacional; aquí el problema es que faltan inversiones de la Junta. Los andaluces pueden tener la seguridad de que nosotros vamos a defender a Andalucía y a pedir lo que le corresponde y se merece, como siempre ha hecho el PSOE.

–¿Qué opina de la quita de la deuda autonómica?

–Es una medida complementaria a un problema que no está resuelto. Nosotros también compartimos que hay que cambiar el modelo de financiación pero para eso hay que poner de acuerdo a todas las comunidades, por cierto, la mayoría gobernadas por el PP. Hay que establecer un diálogo sincero con los presidentes autonómicos y María Jesús Montero lo está llevando a cabo. Y como medida complementaria, la quita de la deuda que propuso Esquerra y que, mire por donde, la comunidad a la que más beneficia es Andalucía.

"A ningún socialista le inquieta el partido Vox, lo que nos preocupa es el ideario que lo vemos en Europa y EEUU”

–Mirando con perspectiva al pasado ¿se equivocaron en la campaña de 2018 cuando prestaron tanta atención a Vox?

–A ningún socialista le inquieta el partido Vox, lo que nos preocupa es el ideario de Vox que lo estamos viendo no sólo en Europa sino en Estados Unidos o Argentina. El partido Vox le debe preocupar más al PP porque quieren marcar una distancia teórica pero, en la práctica, cuando lo necesitan, se agarran a ellos como un clavo ardiendo; como ha hecho Mazón sin ruborizarse. Nosotros vamos a defender el interés de la mayoría de los ciudadanos y no de unos pocos.

–¿Cree que la crispación política genera desapego?

–Yo no soy partidario de ese discurso de la bronca. A mí me van a encontrar más bien en la orilla de enfrente. Los socialistas aquí estamos haciendo una oposición firme pero también útil, con un lenguaje y una expresión corporal más amable. No como nos está haciendo el PP nacional con palabras malsonantes que rozan la honorabilidad de las personas.

–¿Su partido se ha desconectado de la gente de la calle?

–Tenemos que hacer un esfuerzo para tener una conexión más directa con la ciudadanía y que nuestro mensaje les llegue; ese es nuestro trabajo ahora. Estamos terminando el proceso de renovación interna; aquí está el PSOE de Andalucía, el de siempre, el que más se parece a su gente, el que mejor defiende los intereses de los andaluces.

"Estamos culminando la renovación interna; aquí está el PSOE de siempre, el de la gente”

–La sociedad andaluza ha cambiado desde 2015 hasta ahora.

–Ha madurado, avanza y nosotros como partido también tenemos que avanzar. Estoy seguro que que el nuevo PSOE que ha surgido en febrero está preparado para el cambio que creo que se avecina en Andalucía. Vamos a formar parte de ese cambio porque la ciudadanía está deseosa de que vuelva a ser el Partido Socialista el que dirija los destinos de esta tierra.

–¿Tiene pensado qué va a hacer para que vuelvan a llenarse las casas del pueblo?

–Hemos tenido la suerte de tener una candidata que ha reunido el consenso mayoritario. En Armilla conformamos una Ejecutiva Regional que fue fruto del diálogo, de consenso y de acuerdo y ahora vamos a culminarlo.

–Jaén y Cádiz rompieron la orden de la secretaria general de evitar las primarias.

–Era una recomendación; estuvimos trabajando para que sólo hubiese un candidato y lo logramos en seis de las ocho provincias. Pero las primarias son un método del PSOE y en estos dos casos los compañeros han hecho un gran trabajo, la militancia ha decidido y ha salido el resultado que ha salido. Ahora estamos inmersos en cerrar el proceso de las agrupaciones locales. Estoy convencido que el PSOE de Andalucía hoy tiene más posibilidades que nunca de ser la alternativa creíble.

– ¿Por qué mandan tanto los de Dos Hermanas?

–Dos Hermanas es un referente para el socialismo de Andalucía, es la población más importante que gobernamos desde hace 39 años. No es que mandemos tanto, es que se nos tiene muy en cuenta. Muy torpe sería que el dirigente que dejase a un lado a una ciudad donde el proyecto socialista está muy consolidado. Hasta ahora, el PSOE de Dos Hermanas no había tenido esta responsabilidad en la dirección regional, y ha llegado el momento.

–Sea sincero, ¿cuánto habla con María Jesús Montero?

–Todos los días. Compartimos la actualidad.