De Coco a Ghost, el lobo de Juego de Tronos: estos son los nombres de perros más populares de Andalucía en 2025

En España, hay más de 20 millones de mascotas, según la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía (Anfaac). De todas ellas, 6.961.657 son perros y 4.339.006, gatos. Estos datos reflejan su importancia en nuestra sociedad, como los fieles compañeros que son. Por ello, la elección de un nombre es un aspecto en el que los dueños suelen detenerse a pensar cuando adoptan a uno de ellos.

Aunque parezca algo insignificante, este pequeño gesto refuerza el vínculo entre los animales y sus propietarios. Además, facilita la comunicación, el entrenamiento y ayuda a garantizar su propia seguridad. Es el momento en el que empieza a formar parte de la familia. Pero ¿cuáles son los nombres de perro más populares de Andalucía en 2025? Un informe de Rover, la empresa de comercio electrónico especializada en el cuidado de mascotas, responde a esta pregunta.

Coco, el nombre de perro más popular de Andalucía

"Coco es oficialmente el nombre más popular en Andalucía, seguido de Luna, Nala y Lola", afirma la compañía en una nota de prensa. El estudio ha recopilado los 10 nombres de mascotas más comunes en la comunidad autónoma, atendiendo para ello a su volumen; y ha dedicado un apartado a analizar los que más han aumentado a lo largo de este año. Es decir, aquellos que están en tendencia dentro del ranking de 2025: "Bruno, Vito y Gunnar son algunos de los más trendy".

En concreto, la lista completa de los nombres de perro que más habitualmente podemos encontrar en el territorio andaluz es la que sigue:

Coco Luna Nala Lola Kira Leo Bruno Bimba Noa Simba

Nuevas tendencias para nombres de mascotas

Sin embargo, Bruna y Vito son los nombres que han experimentado con diferencia un mayor incremento (+944%). A ellos, les siguen de lejos Gunnar, Marco, Ollie, Sherlock y Vini (+543%); así como también Elsa, Ody y Ava (344%). De esta forma, es posible observar cómo las tendencias están cambiando progresivamente, dando lugar a nuevas preferencias.

Mientras tanto, a nivel nacional, "el fenómeno foodie no solo revoluciona restaurantes y redes sociales. Cada vez más, los dueños se inspiran en postres, bebidas y snacks para elegir el nombre de sus mascotas", prosigue Rover. ¿Cuál es el resultado? Nombres como Natilla, Rosquilla o Tonic se disparan hasta un 238%. También Sherry (205%), Pan (138%), Vainilla (95%), Uva (74%), Croqueta (56%) o Pincho (46%) se cuelan entre los nombres de perro. "Incluso hay algunos más atrevidos, como Manchego, Morcilla o Pimentón".

Las historias de ficción y los hits ganan popularidad

Como no podía ser de otra forma, la cultura popular llega hasta los nombres de las mascotas; algo que también sirve para ver qué ficciones atraen más la atención del público. Por lo menos, del público con perros y gatos. En este sentido, Fermín lidera el ranking, en referencia al personaje de La que se avecina, interpretado por Fernando Tejero. "Se ha convertido en un clásico de la comedia española, incluso para quienes no siguen la serie", explica Rover. "Su presencia en el top demuestra hasta qué punto la televisión nacional sigue marcando tendencias".

Así, después de Fermín, se encuentran Ghost, inspirado en el inseparable lobo de Jon Snow en Juego de Tronos; o Logan, que evoca al patriarca de Successión. La lista concluye con Hades, Morty, Zero, Curro, Simba, Denver o Max.

Por último, hay que tener en cuenta la importancia de los hits del momento. Según el informe, Melody aparece por primera vez y no es de extrañar que Diva sea otro nombre con una gran acogida después del impulso de Eurovisión. Morocho, Billy o Mora son otras opciones que han cogido impulso en 2025 gracias a la influencia musical.