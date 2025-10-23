El nuevo SAS echa a andar en Andalucía con el anuncio de más profesionales

El presidente de la Junta lo apuntó y el nuevo consejero de Sanidad lo plasmó en números. Primero dijo que iba a auditar el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para delatar sus carencias; después apuntó a que se van a contratar a medio millar de nuevos profesionales. Ayer tras el Consejo de Gobierno, Antonio Sanz puso negro sobre blanco los anuncios de Juanma Moreno. Los errores en los cribados –reconocidos por la propia Junta– han servido de acicate para elevar las propuestas iniciales hasta los 3.893 nuevos profesionales a los que se añadirán 478 residentes (MIR) lo que contabilizarán 4.371 plazas. Otro asunto es dónde van a conseguir de los profesionales, de los que 1.200 serán unos médicos que la Consejería hoy de Sanidad, se han quejado en repetidas ocasiones de que no se podían encontrar. A pesar de los intentos que ayer se hicieron por aclarar este extremo, el consejero Sanz no pudo ofrecer una respuesta.

De hecho, la aspiración de conseguir “la estabilización del 96% de las plantillas en el sistema sanitario” apunta más a una renovación de los interinos –exigida por la normativa de la UE– que a una llegada masiva de más profesionales, sobre todo médicos.

Sea como fuere el listado de nuevas plazas son conocidas por ser las mismas que los representantes de los trabajadores llevan exigiendo en los últimos años. Empieza con 1.532 plazas destinadas a cubrir las nuevas infraestructuras sanitarias que pondría fin a una tradición de que cada vez que se abre un nuevo centro de salud u hospital, se cubren con profesionales procedentes de otros. Así se viene haciendo en los últimos años, con lo que se llega a la paradoja de que cada vez que se inaugura un ambulatorio, el problema se agrava y extiende. De estos profesionales nuevos, 486 serán destinados a la Atención Primaria y 1.046 a los hospitales. Hay que tener en cuenta que en Andalucía hay casi 1.500 de los primeros y 44 de los segundos, con lo que los refuerzos llegarían a 1 plaza de cada 3 centros de los primeros y 23 a cada hospital.

Sanz también anunció nuevas carteras de servicios para las que se destinarán 875 profesionales que irán a las residencias de Córdoba, Granada y Jaén; la salud bucodental infantil (odontólogos); plan de urgencias extrahospitalaria; atención a las enfermedades crónicas, diabetes o mujeres víctimas de violencia de género.

El error en los programas de cribado de cáncer de mama, colon y cérvix (todavía sin casos reconocidos de manera oficial) se traducirá en 705 nuevos efectivos, mientras que la Atención Primaria sumará 675 profesionales adicionales. A ello se añade la incorporación de 79 profesionales especializados en sistemas de información y 27 en contratación administrativa, con el fin de fortalecer la transformación digital del SAS y agilizar los procesos internos.

Sanz sí que presumió de que se trata de la mayor “transformación del SAS en su historia” aunque las explicaciones de cuántos contratos se firmaron hasta el día de ayer o la manera de como se van a completar las plantillas y de dónde van a sacar a esos profesionales, estuvieron poco claras. El consejero de Sanidad sí que aseguró que el objetivo es “modernizar el sistema sanitario público, adaptándolo a los nuevos retos demográficos y tecnológicos y reforzando su sostenibilidad”.

También aprovechó la ocasión para recordar que el Gobierno andaluz ha incrementado un 50% la inversión en sanidad en los últimos años, ha construido cinco hospitales y 21 centros de salud y mantiene un nivel asistencial en crecimiento con más de 30 millones de consultas de Medicina de Familia, cuatro millones de urgencias hospitalarias, dos mil operaciones diarias (nueve de cada diez en la sanidad pública), cerca de 60.000 pruebas diagnósticas al día y 800 trasplantes hasta septiembre de 2025. Esta nueva incorporación de profesionales “refuerza la apuesta del Gobierno de Juanma Moreno por una sanidad pública, gratuita, universal y moderna, capaz de responder con eficacia a las necesidades de la sociedad actual”.