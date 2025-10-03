Juanma Moreno anuncia "una auditoría" para solucionar los retrasos en los cribados: "Sí va a haber responsabilidades políticas"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha decidido responder en primera persona a una de las crisis más graves a la que se ha enfrentado desde que a finales de 2018 ganara las elecciones autonómicas. Desde Galicia, en el Foro de la Toja, ha anunciado que durante este fin de semana el equipo de la Consejería de Salud "va a estar trabajando en una auditoría" que esclarezca el error en la detección del cáncer de mama. "Tenemos que saber exactamente dónde se ha cometido el problema, identificarlo y corregirlo", ha afirmado Moreno, que tiene previsto presentar la semana que viene "un plan de choque".

Moreno ha desvelado que en estos instantes subsanar el fallo en el cribado "es una prioridad", que le "quita el sueño". "Lo único que me preocupa es chequear a esas 2.000 personas" que pueden estar afectadas por la laguna que se ha producido en la prueba de detección del cáncer de mama, aunque ha advertido que también se trabajará en otros ámbitos como "el cribado de cuello de útero o el cribado del cáncer de colon". Por ello, también ha anunciado que "un cambio en el protocolo" del cribado de cáncer de mama.

Este viernes por la mañana, la consejera de Salud, Rocío Hernández, ha confesado en Granada que no piensa "dimitir", porque "sería lo fácil". No obstante, el presidente de la Junta ha comentado que "sí va a haber responsabilidades", aunque ha insistido que en estos momentos sólo piensa en "corregir el error". "Hay un director general, hay un jefe de servicio, hay una consejera, un viceconsejero y, a partir de ahí, tomaremos decisiones y las responsabilidades políticas que sean necesarias", ha aseverado Moreno, quien ha reconocido que se enteró de la crisis "el lunes por la tarde".

Moreno considera que hay que mejorar "muchas cosas" en opinión del presidente andaluz ya que, ha indicado, él no se enteró del tema hasta el pasado lunes por la noche: "Pero esta situación triste y desgraciada que estamos viviendo nos sirve para mejorar el sistema".

El presidente de la Junta ha explicado que con el protocolo vigente cuando un radiólogo o un especialista tenía dudas sobre la existencia de un cáncer "lo dejaba en modo suspensión y no se le comunicaba a la mujer para no generarle incertidumbre, porque el 98 % de las pruebas que se hacen afortunadamente no dan positivo". "Y para evitar la ansiedad que se generaba, ha recordado, no se le decía al paciente y se hacían pruebas posteriores", ha remarcado.