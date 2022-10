La oposición pide explicaciones a la Junta por la reforma de la Agencia Trade

De "chapuza y error" han calificado los partidos de la oposición (PSOE-A, Vox y Por Andalucía) la decisión del Gobierno de Moreno de desligar la fundación Andalucía Emprende de la agencia empresarial Trade, uno de los proyectos estrella del pasado mandato por el que los tres partidos exigen explicaciones a la Junta.

La Agencia Trade (Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico) fue creada mediante un decreto en pleno mes de agosto por el Gobierno PP-Cs para "poner orden" en el sector público frente a lo que consideraba una "maraña" de empresas públicas del Gobierno del PSOE. Para ello fusionó cuatro empresas públicas (Extenda, Agencia IDEA, la Agencia del Conocimiento y Andalucía Emprende) en una, en Trade.

Apenas un año después, el Ejecutivo de Moreno ha aprobado este martes otro decreto ley que modifica Trade y desliga de ella a Andalucía Emprende con el argumento de "ganar en eficacia y adecuarla" a la estructura del nuevo gobierno de mayoría absoluta del PP.

La Fundación Andalucía Emprende, que tenía el grueso de trabajadores de Trade, con 853 empleados, será un ente adscrito a la Consejería de Universidad, que tiene las competencias de emprendimiento en el nuevo ejecutivo.

El cambio de actitud del Gobierno andaluz ha encendido los recelos de la oposición, que no ha dejado pasar la oportunidad para cargar contra el gabinete de Moreno al calificar la decisión de "chapuza, fracaso y de error grave que perjudica" a los trabajadores.

La portavoz del grupo socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha defendido que el Gobierno de la Junta debe dar "explicaciones" sobre la "chapuza" y el "fracaso" que, en su opinión, se ha evidenciado en torno a lo que se consideraba una agencia "milagro" como Trade. La fusión de agencia "venía a solucionarlo todo y ahí está, haciendo agua", ha advertido.

Férriz ha expuesto que su grupo "se resistió" a la fusión hasta que el Ejecutivo de PP y Cs garantizaron la protección de los trabajadores, ya que - según ha dicho- PP, Ciudadanos y Vox "criticaron los entes instrumentales y encargaron auditorías privadas" sobre los mismos gastando "dinero público" en ellas.

La oposición no solo coincide en que la Junta tiene que dar explicaciones, también en que la modificación de Trade se ha hecho sin ningún tipo dialogo con los grupos ni con los representantes de los trabajadores.

Manuel Gavira, portavoz de Vox, se ha mostrado convencido de que la modificación de la Junta de desgajar Andalucía Emprende demuestra el reconocimiento del "error que cometieron" con la fusión de las cuatro agencias. La fusión -ha proseguido- fue aprobada con el voto en contra de este partido y el apoyo del PSOE-A y Unidas Podemos por Andalucía, lo que el portavoz ha justificado su rechazo indicando que la iniciativa de crear Trade se basaba en convertir "cuatro chiringuitos en uno solo, con el mismo personal y el mismo coste".

A las críticas se ha sumado también Inmaculada Nieto, portavoz de Por Andalucía, quien ha explicado que su grupo apoyo el proyecto de ley de la fusión de agencias para acabar con la dispersión de las mismas. No obstante, ha sostenido que no comprende "el disparate" de desligar a Andalucía Emprende y que no se entiende que la Consejería de Economía "abandone" a novecientos trabajadores de esta agencia, que saldrán "perjudicados".

La portavoz ha avanzado que preguntará este jueves en la Comisión de Economía sobre esta cuestión a la consejera Carolina España, y ha subrayado que su grupo siente "estupor" y solidaridad con los trabajadores de esta agencia.