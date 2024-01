La oposición en pleno arremete contra la gestión de la Junta de la sequía en Andalucía

La oposición en pleno en Andalucía ha arremetido contra el decreto de sequía anunciado esta mañana por el presidente de la Junta, Juanma Moreno y el aviso sobre posibles restricciones de agua en las principales capitales andaluzas si no llueve con intensidad en los próximos meses. El PSOE, en boca de su secretario general, Juan Espadas, ha criticado "marketing" y la "gestión muy deficiente" del presidente de la Junta; Vox afirma que no toma "medidas adecuadas" y las restricciones son muestra de "incompetencia": Por Andalucía denuncia que ha "esperado a mayo" para aplicar las medidas, mientras que Adelante le ha pedido que elimine el riego de los campos de golf en la comunidad.

En su cuenta en la red social X, Espadas ha trasladado a Moreno que "no vale de nada aprobar presupuestos si luego no los ejecuta" y le ha recordado que su partido "votó no la semana pasada en el Congreso a un decreto de obras de emergencia de infraestructuras de agua del Estado en Andalucía". "Demasiado marketing, cinco años perdidos y una gestión muy deficiente en las cuencas hidrográficas de su competencia como la mediterránea andaluza", ha dicho el dirigente socialista al presidente de la Junta, al que reprocha que prefiera la "confrontación" en este tema y no la ayuda que le ofreció "hace más de un año"

El portavoz de Vox en Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha acusado a Moreno, de no tomar las "medidas adecuadas" y le acusó de "incompetencia" por anunciar restricciones de agua en las principales ciudades. Gavira ha añadido que, "habiendo partes de España donde llueve, la pregunta es por qué no se lleva el agua de dónde sobra a dónde falta": "¿Qué interés hay en el hecho de que el sentido común no prevalezca?". Según Vox, las restricciones de agua que se pueden producir en las grandes ciudades a partir del verano si no llueve en cantidad, "no son las primeras ni serán las últimas que sufrimos los andaluces si no se toman las medidas oportunas".

La portavoz del Adelante Andalucía, Inma Nieto, ha recriminado al Gobierno andaluz "esperar a mayo para tomar decisiones" sobre la sequía, convencida de que "había que haber tomado decisiones hace mucho tiempo". Nieto ha reprochado al Gobierno andaluz que "no se puede seguir haciendo política negando la ciencia" y ha argumentado que la Administración autonómica "tiene que comprender que las decisiones tienen consecuencias". Por ello, ha afeado el modelo productivo con medidas como "las autorizaciones a macrourbanizaciones en zonas donde el agua escasea", "autorizar regadíos en zonas que tradicionalmente han sido de secanos, o macrogranjas".

Por último, Adelante Andalucía ha exigido que "si hay restricciones para los vecinos también las haya para los campos de golf" y por ello ha pedido "que se paralice de inmediato el riego a los campos de golf en Andalucía". El portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha tachado de "injusticia hídrica" los cortes de agua para los vecinos y para la agricultura. Vamos a ver este verano cómo hay restricciones al uso del agua de vecinos y vecinas, restricciones del uso del agua a agricultores que son los que hacen que funcione no solo la economía, sino la alimentación, mientras a la vez se están regando campos de golf para que vengan los guiris del norte de Europa a jugar al lado de la playa".