Pedro Sánchez y Núñez Feijóo felicitan a Andalucía este 28-F

Izado de la bandera andaluza este sábado en el Parlamento de Andalucía.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han felicitado en sus respectivas cuentas de la red social X a Andalucía por su día y han destacado la "fuerza, generosidad, unidad y solidaridad" de esta comunidad.

Sánchez, que ha acompañado el texto con una fotografía de la bandera andaluza y un "felicidades" sobreimpresionado, señala que Andalucía conmemora este 28 de febrero "la unidad y la fuerza de todo un pueblo que, hace 46 años, decidió en libertad su plena autonomía".

"Ese mismo espíritu sigue vivo hoy en los andaluces y andaluzas que llevan por bandera su solidaridad y generosidad. ¡Feliz Día de Andalucía!", concluye.

Mientras, Feijóo ha escrito que esa misma red social que "el pueblo andaluz es cultura, arte, trabajo, tradición y alegría. Pero también es humanidad y fuerza ante los desafíos, como ha demostrado a toda España recientemente".

Tras felicitarles por su día, el líder de la oposición ha augurado a los andaluces que tienen "un futuro prometedor por delante".

Acompaña su texto con tres fotografías de él mismo con el presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, y con jóvenes en un caso y simpatizantes en otro.